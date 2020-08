Pattensen-Mitte

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Pattensen-Mitte aus drei Autos der Marke BMW die Abstandssensoren aus den vorderen Stoßstangen herausgehebelt und entwendet. Wie die Polizei mitteilt, parkten die Wagen am Madrider Ring, an der Max-Eyth-Straße und am Osterfeld. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation Pattensen unter der Telefonnummer (0 51 01) 85 59 50 zu melden.

Von Tobias Lehmann