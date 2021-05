Pattensen-Mitte

„Die Planung hier ist ein Witz“, beschwert sich ein Berufskraftfahrer und schüttelt den Kopf. Er sitzt am Steuer seines Lastwagens und hat die Scheibe der Fahrertür heruntergelassen. Langsam und vorsichtig bahnt er sich seinen Weg vorbei an den parkenden Autos zur rechten Seite und dem Gegenverkehr zur linken. Teils sind nur wenige Zentimeter Luft zwischen seinem Lastwagen mit Goslarer Kennzeichen und den anderen Fahrzeugen.

Immer wieder kommt es an der Ludwig-Erhard-Straße im Gewerbegebiet in Pattensen-Mitte zu langen Staus, die mit brenzligen Situationen und Frust bei den Autofahrern sowie den Anliegern verbunden sind – besonders an Tagen, an denen der Wertstoffhof geöffnet ist. Doch eine Besserung der Situation ist laut Stadtverwaltung nicht in Sicht.

Autos stauen sich weiterhin auf der Ludwig-Erhard-Straße

Erst im April 2019 hatte die Stadt eine Abbiegespur zum Wertstoffhof geschaffen. Damit, so die Gedanken der Verwaltung, sollten die Staus auf dem Weg zur Abfallentsorgung Geschichte sein. Doch das ist nicht der Fall. Auch rund zwei Jahre später stehen immer noch Autos Stoßstange an Stoßstange auf der Ludwig-Erhard-Straße und kommen nur langsam voran. Die Stadt habe ihr Möglichstes getan, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. „Es sind nicht alle Autofahrer diszipliniert“, sagt sie. Einige würden frustriert auf der Straße halten und zu Fuß ihren Grünschnitt zum entsprechenden Behälter bringen. Dass in der Zwischenzeit kein Auto weiterfahren kann, scheint dabei nebensächlich zu sein.

Es seien keine umfangreichen Kontrollen möglich

Steding sagt, dass der Stadt die Situation mit den Staus durchaus bekannt ist. „Schön wäre es, wenn wir dort vermehrt Verkehrskontrollen vornehmen könnten“, sagt sie. „Aber die Personalsituation lässt das leider nicht zu“, sagt die Stadtsprecherin. Weitere Maßnahmen seien nicht geplant. „Verkehrstechnisch haben wir dort alles ausgereizt“, sagt Steding.

Für Gewerbetreibende sind die Staus auf der Ludwig-Erhard-Straße ein Dauerärgernis. Quelle: Torsten Lippelt

Diese Aussage macht die Gewerbetreibenden, die sich entlang der Ludwig-Erhard-Straße sowie in der näheren Umgebung niedergelassen haben, nicht glücklich. „Das ist ein Dauerärgernis“, sagt Werner Gottenströter, Geschäftsführer des Inneneinrichters Wackerhagen. Das Unternehmen ist auf einem Eckgrundstück an der Johann-Egestorff-Straße und Ludwig-Erhard-Straße beheimatet. „Die Stadt müsste handeln“, sagt Marcel Lachmann, Disponent bei der Spedition Meyer Koldingen. Er kann das Treiben auf der Hauptstraße des Gewerbegebiet bestens aus dem Firmensitz verfolgen. „Unfälle habe ich noch nicht festgestellt“, sagt er. „Aber Spiegel werden schon mal abgefahren.“

Zwölf Minuten in der Hofausfahrt

Für die Unternehmer sei Zeit aber Geld, betont Lachmann. „Unsere eigenen Lastwagen stehen teils auch in den Staus“, erklärt der Disponent. Zwölf Minuten habe es in der Spitze mal gedauert, um überhaupt das eigene Firmengrundstück verlassen zu können. Ärgerlich sei außer dem insgesamt hohen Verkehrsaufkommen, dass in den Parkbuchten häufig große Auflieger und Lkw abgestellt würden. Aus der Firma Wackerhagen seien teils Anrufe bei der Spedition eingegangen, weil diese vermuteten, es handele sich um abgestellte Fahrzeuge von Meyer Koldingen. Dem sei aber nicht so gewesen. Ein anderer Spediteur würde die Flächen für seine Fahrzeuge nutzen.

„Das ist absolut störend“, meint Gottenströter. „Wir haben uns alle große Grundstücke angeschafft und zahlen dafür“, sagt der Geschäftsführer. „Ich finde das ungerecht.“ Er habe den Kontakt zur Stadt schon gesucht. „Aber die reagiert nicht, weil alles im Rahmen des Gesetztes abläuft.“ Ähnlich geht es Lachmann. „Wir haben mehrfach die Polizei und das Ordnungsamt angerufen.“ Aber ein Vorgehen gegen die ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeuge ist nicht möglich.

Straßen sind schmal

Allerdings erschweren diese das Vorbeifahren für die übrigen Verkehrsteilnehmer. Steht ein Auflieger am rechten Fahrbahnrand und kommen sich dazu zwei Lastwagen entgegen, bleibt nicht ausreichend Platz für alle. „Die Straßen sind relativ schmal“, sagt Gottenströter. Das habe schließlich die Staus zur Folge.

Der Wackerhagen-Geschäftsführer habe durch die abgestellten Lastwagen noch ein anderes Problem festgestellt. „Einige Anlieferer finden uns nicht, weil sie uns nicht sehen können.“ Er erwarte deshalb, dass zumindest teils ein Lkw-Parkverbot vor der Firma verhängt werde. „Den Bereich vor unserem Büro muss man schützen“, sagt Gottenströter. Er würde dafür beispielsweise gern große Blumenkübel aufstellen.

Hilft eine veränderte Verkehrsführung?

Lachmann regt an, dass der Verkehr zum Wertstoffhof über die Johann-Koch-Straße am Calenberg Center, weiter in die Walter-Bruch-Straße und rechts auf die Extraspur auf der Ludwig-Erhard-Straße geleitet werden könnte. Das führe zu einer Entlastung bei den anderen Autofahrern, die in das Gewerbegebiet fahren müssen.

Von Mark Bode und Torsten Lippelt