Pattensen

Der 70-jährige Enno Klatt hatte sich im Internet eine neue Waschmaschine bestellt. Da sich der Lieferant weigerte, das alte Gerät mitzunehmen, blieb der Pattenser darauf sitzen. Die naheliegende Lösung war für ihn, beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) einen Termin zu vereinbaren, um das Elektrogroßgerät abholen zu lassen. Doch das klappte auch nicht. „Der Service von Aha ist bescheiden“, beklagte er sich im Gespräch mit dieser Zeitung. Aha-Sprecher Stefan Altmeyer erklärte, wie die Abholungen derzeit ablaufen.

„Coronabedingt gibt Aha zur Abholung von Elektrogroßgeräten aktuell immer nur einen Terminblock für die nächsten 14 Tage frei“, sagte Altmeyer auf Anfrage. „Damit soll sichergestellt werden, dass im Falle größerer Mitarbeiterausfälle bei der Restmüllabfuhr reagiert werden kann. Für die Kundinnen und Kunden von Aha bedeutet diese Regelung die Sicherheit, dass ein einmal vereinbarter Termin auch eingehalten werden kann.“

Jede Kommune wird innerhalb von zwei Wochen mindestens einmal angefahren

Gewöhnlich sollten Elektrogroßgeräte innerhalb von zehn Arbeitstagen abgeholt werden. Jede Kommune werde innerhalb dieses Zeitraumes laut Aha-Sprecher mindestens einmal angefahren. Doch Klatt habe gar keinen Termin vereinbaren können. „Es hieß in der letzten Februarwoche am Telefon, dass man das derzeit nicht könne. Ich solle Anfang März wieder anrufen.“ Laut Altmeyer könne es vorkommen, „dass eine Ortschaft im aktuellen Terminblock schon ausgebucht ist und die nächste Tour in dieser Gegend noch nicht freigegeben ist“. Die Serviceplakette für 17,80 Euro, die für das Abholen von Elektrogroßgeräten anfällt, hatte sich Klatt zu dem Zeitpunkt bereits beim Wertstoffhof in Pattensen gekauft.

Als er am 1. März am Vormittag wieder bei Aha anrief, habe er allerdings zu hören bekommen, dass es bereits keine Termine mehr für den aktuellen Terminblock für Pattensen-Mitte gäbe. „Der Aha-Koordinator am Telefon hinterließ bei mir einen freundlich-entnervten Eindruck. Ich war wohl nicht der Erste, der eine Absage erhielt“, sagte Klatt. Altmeyer betonte: „Grundsätzlich gibt es bei der Abholung von Elektrogroßgeräten keine Kapazitätsprobleme.“ Es sei zudem richtig, wenn der Lieferant ein Altgerät nicht automatisch mitnehme, sich an Aha zu wenden und das Gerät abholen zu lassen. Allerdings ist, wie im Falle des Pattensers Klatt, Geduld gefragt.

Nachbar nimmt alte Waschmaschine mit zur Deponie in Lahe

Immerhin hat die einige Tage vor der Tür herumstehende alte Waschmaschine zu besonderer Nachbarschaftshilfe geführt. Klatts Nachbar, mit dem er bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu tun gehabt habe, bot an, das Gerät mit zur Mülldeponie nach Hannover-Lahe zu nehmen. Klatt war dankbar. „Aha hat die Service-Plakette anstandslos zurückgenommen und mir das Geld wieder zurückgegeben“, sagte der 70-Jährige.

Von Mark Bode