Pattensen-Mitte

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) bietet wieder Kompostmärkte an verschiedenen Orten im Umland an. Hobbygärtner können den Naturdünger am Dienstag, 29. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr am Parkplatz gegenüber des Motoballplatzes an der Rudolf-Harbig-Straße abholen. Alternativ gibt es das ganze Jahr über Kompost für Selbstabholer auf den drei Deponien in Hannover, Burgdorf und Wunstorf.

Die Aktion steht unter dem Motto „Aus der Region – Für die Region“. Einwohnerinnen und Einwohner brauchen lediglich einen Behälter und eine Schaufel mitzubringen. „Die Untersuchung von Bodenproben kann Aha pandemiebedingt jedoch nicht anbieten“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch der Verkauf von Blumen- und Pflanzerde vor Ort muss entfallen.

Aha gibt Kompostguide heraus

Aha hat für den Kompostmarkt in diesem Jahr eine neue Broschüre aufgelegt. Im Kompostguide können sich Bürgerinnen und Bürger unter anderem darüber informieren, wie sie ihre Böden fachgerecht düngen. Außerdem gibt es nähere Informationen zum Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung. Dieser sieht eine reduzierte Nutzung des fossilen Rohstoffs Torf vor. „Gärtnern ohne Torf ist ein Beitrag zum Klimaschutz“, teilt Aha mit. Mehr Informationen zur Kompostierung und zur Kompostanwendung gibt es vor Ort und im Internet auf www.aha-region.de/kompostguide.