Nach dem Erfolg der ersten Unterschriftenaktion startet nun die zweite: Am Sonnabend, 1. August, haben Pattenser Bürger wieder Gelegenheit, für das Volksbegehren „ Artenvielfalt.jetzt“ zu unterzeichnen. Das Lokale Aktionsbündnis, bestehend aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen, dem Naturschutzbund ( Nabu) und dem Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND), steht an diesem Tag an zwei Stellen im Stadtgebiet.

Hinter dem Volksbegehren steht das Ziel, die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Das massenhafte Aussterben von Tieren und Pflanzen sei beispiellos in der Geschichte der Menschheit. „Nie zuvor sind innerhalb weniger Generationen so viele Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich verschwunden.“ Was einmal weg sei, komme nicht wieder.

Aktionsbündnis Artenvielfalt sammelt Unterschriften

Am Sonnabend, 1. August, stehen Vertreter des Pattenser Aktionsbündnis in der Zeit von 8 bis 14 Uhr mit Unterschriftenlisten bereit. Wer unterzeichnen oder sich auch einfach nur informieren möchte, kann das bei den Ständen am Lidl-Markt an der Göttinger Straße und am Rewe-Markt an der Straße Auf der Burg tun.

Wer das Begehren vorab signieren oder selbst Unterschriften sammeln möchte, kann sich bei Carola Böse-Fischer vom BUND, Telefon (0171) 4780206, Uwe Hammerschmidt von den Grünen, Telefon (0177) 7444467 und Thomas Volkert vom Nabu, Telefon (05101) 6521 melden sowie Unterlagen anfordern auf www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt.

Volksbegehren geplant

Bis Mitte November müssen mindestens 25.000 Unterschriften landesweit vorliegen. Dann wird die Zulassung des Volksbegehrens beantragt. Die Landesregierung prüft, ob es zulässig ist. Falls ja, müssen weitere Signaturen zusammengetragen werden, mindestens 610.000 an der Zahl. Die zuvor gesammelten zählen als Sockel mit, verfallen also nicht. Stimmberechtigt sind alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben.

Was vielen nicht bewusst sein mag: Alles, was kreucht, fleucht und wächst, ist Teil eines fein austarierten Ökosystems. Fehlt eine Art, hat das quasi immer Konsequenzen für den Lebensraum der anderen. Rund die Hälfte der 11.000 niedersächsischen Tier- und Pflanzenarten ist bedroht, 62 Prozent aller Wildbienenarten sind in ihrem Bestand gefährdet. Im Vergleich zum Jahr 1992 gibt es heute 14 Millionen Brutvögel weniger.

Druck auf die Landesregierung erhöhen

Zwar hatten sich bereits im Mai die Spitzen von Landwirtschafts- und Umweltministerium, des Niedersächsischen Landvolks, der Landwirtschaftskammer, des Nabu und vom BUND zusammengefunden, um den Niedersächsischen Weg zu unterzeichnen. Das ist eine Allianz für mehr Natur-, Arten- und Gewässerschutz mit einem umfangreichen Arbeitspaket. Die Initiatoren des Volksbegehrens argumentieren aber, dass der Niedersächsische Weg nur eine Absichtserklärung sei. Sie wollen mit dem Volksbegehren den Druck auf die Landesregierung erhöhen.

Von Katharina Kutsche