Pattensen-Mitte/Schulenburg/Reden

Nach dem ersten Tag des Unterschriftensammelns in Pattensen zeigt sich das Lokale Aktionsbündnis Artenvielfalt positiv überrascht. Die Resonanz in der Bevölkerung sei sehr gut gewesen.

Am Sonnabend, 27. Juni, hatten sich die Pattenser Mitglieder von Grünen, Nabu und BUND an vier Orten im Stadtgebiet positioniert. Anlass ist das Volksbegehren Artenvielfalt. Es fordert etwa die Sicherung, den Ausbau und die Verbindung natürlicher Lebensräume und mehr Rückzugs- und Schutzflächen für Insekten und andere Tiere.

Etliche Unterschriften konnten bei der ersten Aktion gesammelt werde. Quelle: privat

„Das Interesse an dem Volksbegehren ist super. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz unserer ersten Sammelaktion“, so Thomas Volkert vom Nabu. Er hatte am Stand im Calenberg-Center Unterschriften gesammelt. Aus Schulenburg wurde bereits in der ersten halben Stunde von einem großen Interesse berichtet, so Uwe Hammerschmidt von den Grünen. Auch von der Station am Rewe-Markt Auf der Burg wurden viele Unterstützer gemeldet. In Reden lagen die Listen auf dem Hof der Familie Maurer-Wohlatz aus.

Zahlreiche Bürger hatten von der Unterschriftenaktion aus der Zeitung erfahren und seien nur deshalb zum Unterschreiben gekommen. Einige nahmen zusätzlich Listen für Freunde und Bekannte mit, berichteten die Aktiven – es habe gute Gespräche gegeben.

Weitere Termine und Orte werden gesucht

Das Bündnis wird weitere Termine bekannt geben, zu denen Interessierte kommen, unterschreiben oder auch vorab Informationen bekommen können. In den kommenden Wochen liegen zudem Unterschriftenlisten bei Brinkmann-Floristik in Schulenburg bereit. Das Team versuche, weitere Geschäfte, Unternehmen oder Institutionen zu finden, bei denen zu den Geschäftszeiten unterschrieben werden kann.

Zum Hintergrund: In Niedersachsen ist die Hälfte von rund 11.000 Tier- und Pflanzenarten existenziell bedroht. Mehr als 60 Prozent der Wildbienenarten sind gefährdet und Millionen Brutvögel verschwunden. Stirbt eine Art aus, ist sie unwiederbringlich verloren, meist, ohne dass die Menschen es wahrnehmen. „Wir müssen jetzt handeln, um das Artensterben in Niedersachsen zu stoppen, denn das geht uns alle an und erst recht unsere Kinder und Enkel“, sagt Carola Böse-Fischer vom BUND.

Im ersten Schritt braucht es 25.000 Unterschriften

Für die Zulassung des Volksbegehrens sind zunächst 25.000 Unterschriften notwendig. Träger des Volksbegehrens in Niedersachsen sind Bündnis 90/Die Grünen, der Nabu sowie der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund (DBIB). Über 130 Bündnispartner wie der BUND, Fridays for Future Niedersachsen oder der WWF unterstützen inzwischen das Projekt.

Weiteres, auch zum Ablauf, ist im Internet unter www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt zu finden, Kontakt zum Aktionsbündnis gibt es etwa per E-Mail an pattensen@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt.

Von Katharina Kutsche