Pattensen-Mitte

Die Aussage des Verkehrsdezernenten der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, ist deutlich gewesen: „Ich halte es für unrealistisch, dass der Stadtbahnanschluss in den nächsten Jahren kommt“, hatte er gegenüber Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann bei einer im Internet ausgestrahlten Talkrunde erklärt. Doch damit möchten sich die Mitglieder der Aktionsgruppe „Stadtbahn für Pattensen“ nicht zufriedengeben. Gruppenmitglied Matthias Wiesner kritisiert: „Die Aussage, dass eine Verlängerung abwegig sei, wird gerne schnell getroffen.“ Er fordert die Region Hannover dazu auf, nach einer ersten Machbarkeitsstudie eines Ausbaus aus dem Jahr 1990 nun konkret zu untersuchen, welche Möglichkeiten bestehen und welche Kosten entstehen.

Straßenbahn fuhr bis 1959 in Pattensen-Mitte

Wiesner blickt beim Gespräch in Pattensen-Mitte die Bahnstraße entlang. Dieser Name erinnert noch daran, dass hier einst eine Straßenbahn unterwegs gewesen ist. Diese fuhr von Rethen über Koldingen bis zur Göttinger Straße. „Man kann den Schienenverlauf sogar noch sehen“, sagt Wiesner. Allerdings fuhren die Bahnen darauf nur bis zum Jahr 1959. Danach sei es laut Betreibergesellschaft nicht mehr wirtschaftlich gewesen.

Das Wiesners Meinung nach zu schnell und oft vorgebrachte Argument der fehlenden Wirtschaftlichkeit, das auch Franz im Gespräch mit Schumann nannte, will er aber nicht ohne nachzuhaken gelten lassen. Denn die zugrundeliegende Machbarkeitsstudie sei schließlich schon mehr als 30 Jahre alt. Sein Argument: „Wie kann man die Wirtschaftlichkeit anhand alter Zahlen beurteilen?“

Machbarkeitsstudie von 1990 untersuchte mögliche Trassenverläufe

Regionssprecher Klaus Abelmann erklärt, dass die Wirtschaftlichkeit damals gar nicht untersucht worden sei. „Die Machbarkeitsstudie von 1990 hat lediglich grobe Trassenverläufe zum Gegenstand gehabt“, sagt er. „Eine konkrete Planung, einschließlich Gestaltung der Straßenquerschnitte und Verkehrsanlagen, erfolgte nicht. Insofern ist damals keine abschließende Aussage getroffen worden, ob eine Streckenführung entlang der Göttinger Straße tatsächlich im Detail realisierbar ist.“

Wiesner hat zum Gespräch Ausdrucke von alten Grafiken der möglichen Trassenführung dabei. Eine führte, aus Hemmingen-Arnum kommend, entlang der Bundesstraße 3 zur Göttinger Straße. Die zweite Variante führte entlang der Hiddestorfer Straße und den Bruchwiesen zur Göttinger Straße. „Die zweite Möglichkeit ist inzwischen verbaut“, sagt Wiesner selbst. Doch Franz argumentierte, dass die Trassenführung generell verbaut sei. „Die erste Variante ist grundsätzlich immer noch möglich“, sagt der Pattenser.

Ist eine Neubaustrecke nur auf Göttinger Straße möglich?

Doch dem widerspricht Abelmann. Dieser erklärt, dass sich in den vergangenen rund 30 Jahren „die Ausgangsbedingungen wie etwa die Durchsetzbarkeit großer Verkehrsprojekte, die Verkehrsbelastung sowie die Standards der Stadtbahnplanung sehr stark verändert“ hätten. Aus heutiger Sicht wäre eine Trasse entlang der Göttinger Straße, sofern massiver Grunderwerb vermieden werden soll, nur mit einer Führung der Stadtbahn auf der Autofahrspur möglich. „Das entspricht bei einer Neubaustrecke nicht den aktuellen Standards und wäre voraussichtlich nicht förderfähig. Insofern ist auch diese Trasse auszuschließen“, sagt Abelmann.

Trotz aller Argumente wider einer Stadtbahnverlängerung erwartet Wiesner, der mit seiner Familie seit 2014 in Pattensen-Mitte lebt, eine „transparente Analyse“ durch die Region. „Wenn die abschließende Aussage ist, dass eine Verlängerung nicht durchführbar ist, dann haben wir immerhin ein Ergebnis und nicht nur Scheinargumente“, sagt der 39-Jährige. Doch auch diesbezüglich bremst Abelmann die Erwartungen: „Angesichts einer Vielzahl umzusetzender und bereits in Planung befindlicher Stadtbahnbauvorhaben sieht die Region Hannover eine Diskussion über eine Stadtbahnanbindung Pattensens derzeit nicht als zielführend an.“

Auch ökologische und soziale Faktoren sollten berücksichtigt werden

Der Regionssprecher hält – trotz möglicher Neubaugebiete in der Kernstadt – einen Ausbau generell für unrealistisch. „Selbst unter optimistischen Annahmen ist in der Kernstadt Pattensens kein Wachstum absehbar, das zu einer grundlegend positiven Einstufung einer Stadtbahnanbindung führen würde.“ Wiesner will die Wirtschaftlichkeit allerdings nicht nur an reinen Fahrgastzahlen bemessen. „Auch soziale und ökologische Komponenten sollten dabei beachtet werden“, sagt er.

Im Falle einer Verlängerung der Stadtbahn bis nach Arnum würde die Strecke von der dortigen Bockstraße bis zum Rathausplatz in Pattensen-Mitte – je nach Streckenführung – fünf bis sechs Kilometer lang sein. Obwohl Abelmann eine grobe Kostenkalkulation von etwa 25 Millionen Euro pro Kilometer Neubaustrecke samt Haltestellen aufstellt, möchten Wiesner und seine Mitstreiter den Kampf für eine rollende Stadtbahn in Pattensen noch nicht aufgeben. „Wir sind keine Tagträumer und wissen, dass es ein Marathon und kein Sprint ist, um das Ziel zu erreichen“, sagt er.

Von Mark Bode