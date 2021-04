Pattensen-Mitte

Die Diskussionen nehmen in Pattensen immer mehr zu, besonders vor dem Hintergrund der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen: Viele Pattenser wünschen sich ebenfalls einen Schienenanschluss an Hannover. Einige ältere Bewohner können sich womöglich noch daran erinnern, dass einst die Straßenbahn von Pattensen-Mitte über Koldingen bis nach Laatzen-Rethen gefahren ist. Was im Jahr 1899 begann, endete im August 1959. Busse ersetzten die Bahnen.

Die Linie 21 fuhr ratternd entlang der Göttinger Straße und endete am heutigen ZOB. Inzwischen sind alle Schienen abgebaut. Wenig erinnert noch an die damalige Zeit. Im früheren Betriebsgebäude, auf dem Bild links zu sehen, sind heute ein Imbiss und das SPD-Büro untergebracht. Das frühere Hotel zum Bahnhof ist heute der Calenberger Hof. Die Bahnstraße weist hingegen darauf hin, dass dort die Bahn entlang fuhr, um in das Lager zu gelangen.

Linie 21 transportierte auch viele Güter

Die Linie 21 ist allerdings viel mehr gewesen als nur ein Personentransport. Getreide, Zuckerrüben und Milch wurden auf diesem Weg erst nach Rethen und von dort weiter in Richtung Hannover befördert. Kohle, Holz und Düngemittel kamen dafür häufig nach Pattensen.

Von Mark Bode