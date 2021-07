Pattensen

Zwölf Männer und Frauen sitzen in dem großen Gruppenraum des ambulanten Pflegedienstes Bremermann in Pattensen. Ohne Maske – aber an Einzeltischen auf Abstand. Es ist immer noch vieles anders als vor der Pandemie. Doch das ist nebensächlich. Die Freude ist groß, überhaupt wieder gemeinsam in einem Raum sitzen zu können, berichtete Malies Dempewolf. Sie habe das sehr vermisst. „Ich bin dreimal in der Woche hier, das ist wichtig für mich.“

Pflegedienst bietet mehrere Gruppentreffen an

Wie auch andere im Raum ist Dempewolf dement, auf Hilfe angewiesen. Sie wäre viel allein, wenn da nicht die Gruppentreffen wären. Davon gibt es einige in Pattensen. Montags und donnerstags wird gefrühstückt, manchmal kommen die Gruppen zum Kaffeetrinken zusammen. „Oder wir organisieren Wanderausflüge“, sagte Constanze Duensing, Leiterin der ambulanten psychiatrischen Pflege vor Ort.

Gemeinsam mit Ulrike Kloninger, der Pflegedienstleiterin im somatischen Bereich, und Frank-Peter Zipperling, dem Geschäftsführer der Bremermann Gesundheitsdienste mit Hauptsitz in Laatzen, informierte sie in einer Gesprächsrunde Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder und CDU-Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein über die Zeit der Krise und über akute Schwierigkeiten im Arbeitsalltag.

Ein Problem ist die Parkplatzsituation

Beim Gesundheitsdienst Bremermannin läuft es gut. Das geht aus einem Gespräch vor Ort hervor, zu dem Roman Dobberstein (CDU, Zweiter von rechts) eingeladen hatte. Mit vor Ort waren der Geschäftsführer des Hauses Frank-Peter Zipperling (rechts), Astrid Schunder (von links), Ortsbürgermeisterin von Koldingen, Constanze Duensing und Ulrike Kloninger. Quelle: Janna Silinger

Dabei gibt es insbesondere ein Problem, mit dem das Haus an der Talstraße 5 fast täglich zu kämpfen hat: die Parkplatzsituation. Es gibt zwar direkt einen solchen vor der Tür, der sei allerdings zu klein, ein Sprinter könnte da kaum halten. Mit diesem Fahrzeugmodell werden jedoch täglich mehrfach Menschen zu den Gruppentreffen gebracht. Wenn dann auch noch Mitarbeiter dort parken, werde es sehr eng. „Man kann dann erst wieder am Bürgermeister-August-Bötger-Weg frei parken. Und das ist für viele einfach zu weit“, stellte Duensing klar. „Das werde ich weitertragen in die Politik“, sagte Dobberstein.

Es besteht kein Personalmangel

Ansonsten laufe alles gut, erzählten Duensing, Kloninger und Zipperling. Es mangele auch nicht groß an Personal. „Es kommen viele zu uns, die vorher in Krankenhäusern tätig waren“, berichtete der Geschäftsführer. Dort sei die Situation für das Pflegepersonal oft untragbar. Insbesondere, dass es kaum Wochenendarbeit bei Bremermann gibt, empfänden viele als großen Vorteil, weiß Duensing. Und auch an Patienten mangele es nicht. Die Angebote werden gut angenommen, momentan nehmen viele aus der Umgebung teil, aus Laatzen etwa.

Da sich die Teilnehmer während der Corona-Zeit nicht in Gruppen treffen durften, gab es immer mal Hausbesuche. „Dann ist jemand von unseren Mitarbeitern zu den Leuten gefahren, zum Sprechen und Kaffee trinken“, sagte Duensing. Das sei eine gute Zwischenlösung gewesen. Es haben sich einige der Menschen untereinander vernetzt, seien in Kontakt geblieben.

Seit drei Wochen wieder Gruppentreffen

Nun locken seit drei Wochen endlich wieder die Gruppentreffen Besucher an. „Es sind in der Regel dieselben, die kommen“, erzählte Duensing. Die genießen es, dass sie sich kennen, entspannt miteinander umgehen können. Und das bestätigt auch Christiane Machurig. „Ich komme schon seit zwei Jahren zu den Treffen“, sagte sie. Es gefalle ihr eigentlich immer. „Und wenn es mal Probleme gibt, werden die gelöst“, sagte die an Demenz leidende Frau.

Christiane Machurig macht gerne bei den Angeboten mit. Quelle: Janna Silinger

Das unterstrich auch Helga Leistenschneider. Sie ist erst seit einigen Wochen dabei, genieße das Ganze aber schon jetzt in vollen Zügen. Vor Kurzem habe sie sich von ihrem Mann getrennt, berichtete sie. Seitdem taue sie auf, mache was sie möchte. „Hier kommt man auf andere Gedanken und freut sich immer aufs nächste Mal.“ Insbesondere nach der Corona-Pause sei der direkte Austausch wundervoll, sagte sie. Sie lebt in Laatzen im betreuten Wohnen, sei sonst bis auf die Besuche von ihrem Sohn sehr isoliert, da sie nicht mobil ist. „Ich darf ja nicht mal ohne Begleitung gehen“, sagte sie.

Helga Leistenschneider kommt erst seit ein paar Wochen zu den Treffen und ist schon jetzt begeistert. Quelle: Janna Silinger

Es komme auch immer mal Laufkundschaft aus Pattensen dazu, erzählte Duensing. „Das sind dann allerdings Selbstzahler, die einfach Interesse an dem Angebot haben.“ Bei einer diagnostizierten psychischen Erkrankung werden die Kosten für die Angebote von der Kasse übernommen.

Corona-Krise habe man gut bewältigt

Auch die Corona-Krise habe man gut überstanden. „Wir hatten ein paar Fälle bei Mitarbeitern“, sagte Kloninger. Doch diese seien schnell isoliert worden, so habe sich niemand weiter angesteckt. „In meiner Abteilung arbeiten wir in der Regel eh alleine“, berichtete Duensing.

Von Janna Silinger