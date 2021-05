Pattensen-Mitte

Nach einem kürzlich windigen Tag hatte Karin Palmowski auf ihre Balkonpflanzen geschaut und war ganz irritiert angesichts teils plattgedrückter Hornveilchen. „Hatte der Sturm die so sehr mitgenommen?“, fragte sie sich. Bei genauerer Betrachtung stellte sie fest, dass eine Amsel angefangen hatte, dort in einer kleinen Mulde ihr Nest zu bauen.

„Einige Tage später lag ein Ei drin“, sagt Palmowski. Kurz darauf waren es insgesamt fünf. Die Seniorin beobachtet nun intensiv, wie die Amsel die Eier ausbrütet. „Das ist spannender als Fernsehen“, sagt die Seniorin aus Pattensen-Mitte.

Eine Amsel hat ihr Nest auf dem Balkon von Karin Palmowski in Pattensen-Mitte gebaut. Der Vogel brütet fünf Eier aus. Quelle: privat

Eigentlich wollte sie in zwei Balkonkästen noch neue Blumen pflanzen. Doch darauf verzichtet Palmowski vorerst. Sie möchte den Vogel nicht verschrecken. Sibylle Maurer-Wohlatz, die Naturschutzbeauftragte der Stadt Pattensen, findet das gut.

Naturschutzbeauftragte gibt Tipps

Grundsätzlich rät sie allen, die Tiere in der Brutzeit nicht zu stören. „Die Vögel können sich schnell erschrecken“, sagt sie. Die Eltern könnten sich zwar an den Menschen in unmittelbarer Nähe gewöhnen, aber für Jungtiere gelte das nicht zwingend. Maurer-Wohlatz hatte erlebt, dass ein geschlüpfter Vogel nach einem lauten Geräusch in Panik verfiel und aus dem Nest stürzte. Ihre Tipps: „Nur auf den Balkon gehen, wenn es unbedingt nötig ist. Auf alle Fälle ruhig verhalten und nicht laut reden oder telefonieren.“

Wenn ein Tier aus dem Nest fällt, kann der Mensch durchaus helfen. Aber es gilt eine Sache zu beachten: „Man muss unbedingt Gummihandschuhe anziehen, damit kein menschlicher Geruch an dem Vogel bleibt.“ Ansonsten wird das Jungtier ausgestoßen.

Von Mark Bode