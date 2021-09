Pattensen/Springe

Mehr als 50.000 Euro hat eine Pattenserin veruntreut, die als berufliche Betreuerin die Finanzen anderer Menschen verwaltet hatte. Ein Schöffengericht am Springer Amtsgericht hat die 58-Jährige jetzt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss die Frau 500 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten – allerdings ausdrücklich nicht in Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Seit 2015 hat sich die Pattenserin bei verschiedenen Betreuten immer wieder an deren Konten bedient und Beträge zwischen 500 und 1.000 Euro abgehoben. Insgesamt 63 Taten konnte das Gericht der Frau nachweisen, die gleich zu Beginn der Hauptverhandlung alle Anklagepunkte einräumte.

Angeklagte lebt von Sozialleistungen

Warum sie die Gelder von jenen Menschen veruntreut hat, die einer besonderen Fürsorge bedurften und ihre Finanzen nicht selbst verwalten können – diese Frage beantwortete die Pattenserin nicht. „Ich kann dazu nichts sagen“, erklärte sie mehrmals. Sie arbeite allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihrem Beruf als Betreuerin und lebe nun von Sozialleistungen.

Aufgefallen waren ihre Machenschaften erst im vergangenen Jahr, als eine Kollegin die Betreuung einer Pflegeheim-Bewohnerin von der Angeklagten übernahm. Die betreute Frau „hatte gar nichts“, berichtete die ebenfalls 58-Jährige in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Selbst Duschgel mussten die Pflegekräfte der stark dementen Frau spenden, weil offenbar kein Geld dafür da war.

Neue Betreuerin entdeckt Ungereimtheiten

Die neue Betreuerin forschte nach und stieß auf Ungereimheiten auf dem Konto der Betreuten. So habe es innerhalb von wenigen Monaten drei Mal Barabhebungen und Überweisungen von jeweils 500 Euro von ihrem Konto gegeben. Vorgenommen wurden diese Abhebungen von der Angeklagten, die Überweisungen gingen zudem auf ihr Konto.

In den Jahren zuvor missbrauchte sie ihre Kontovollmachten auch bei anderen Betreuten und verfügte selbst über deren Gelder. Weil die 58-Jährige alles gestand, verzichtete das Gericht darauf, auch andere Betreuer zu hören, die sich nun um die Finanzen der in Heimen lebenden Menschen kümmern. Die um ihr Geld Betrogenen selbst in den Zeugenstand zu rufen, sei nicht möglich, erklärte die vorsitzende Richterin. Denn einige seien inzwischen verstorben, andere nicht in der Lage, eine Zeugenaussage zu machen.

Geständnis erspart schwierige Beweisaufnahme

Das Geständnis der Angeklagten habe eine schwierige und komplexe Beweisaufnahme erspart, sagte die vorsitzende Richterin weiter. Mit dem Urteil ging das Schöffengericht noch über den Antrag der Staatsanwältin hinaus, indem sie der Angeklagten auch die 500 Arbeitsstunden auferlegte. Mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren urteilte das Gericht zudem die höchst mögliche Freiheitsstrafe aus, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Zudem darf die Frau drei Jahre lang nicht als Berufsbetreuerin arbeiten. Sie werde auf keinen Fall je wieder in diesem Beruf arbeiten, hatte die Pattenserin über ihren Anwalt erklären lassen. Als letzte Worte, die ihr als Angeklagte zustanden, sagte sie: „Es tut mir alles sehr leid, ich kann mich nur entschuldigen.“

Von Annegret Brinkmann-Thies