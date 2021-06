Pattensen/Völksen

Ein Landwirt aus Pattensen hat nach Überzeugung der Strafrichterin am Springer Amtsgericht zwei junge Pferde nicht artgerecht gehalten. Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde der 65-Jährige zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt.

In einem Offenstall im Springer Ortsteil Völksen hatte der Angeklagte nach Auffassung des Gerichts eine junge Stute und einen jungen Hengst mangelhaft gefüttert und ihnen zu wenig Auslauf geboten. Im November vergangenen Jahres nahm ihm das Veterinäramt beide Pferde weg. Die Tiere wurden in einem anderen Stall untergebracht, wie die Amtstierärztin in ihrer Zeugenaussage vor Gericht erklärte. Sie habe den Offenstall in den vorangegangenen Monaten immer wieder besucht und auf die Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht. Doch geholfen hätten weder Mahn- noch Bußgelder, erklärte sie.

Halter sieht keinen Gesetzesverstoß

Er habe immer wieder Pferde gekauft und sie aufgepäppelt, ließ der Angeklagte über seine Verteidigerin erklären. Insbesondere der junge Hengst sei schon schlecht ernährt zu ihm gekommen. Er habe nicht gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, ließ er mitteilen. Die Amtstierärztin erklärte allerdings, dass die beiden Jungpferde, die der Mann als Fohlen gekauft hatte, schlecht ernährt und verwurmt waren.

Die Boxen in dem Offenstall in Völksen wären über Monate mangelhaft ausgemistet worden und die Tiere hätten über Tage keinerlei Auslauf gehabt und nur auf einer weichen Mistmatte gestanden, so die Tierärztin. Das habe bei dem Hengstfohlen zu einer Degeneration des Hufes geführt: Das Tier habe einen sogenannten Bockhuf entwickelt und gelahmt, als es dem Angeklagten weggenommen wurde. Inzwischen gehe es dem Tier – dank der richtigen Haltung und Hufpflege – aber wieder deutlich besser. Das Tier werde aber nie komplett leistungsfähig sein, erklärte die Expertin.

Stute war Menschen gegenüber ängstlich

Auch die Stute habe sich inzwischen gut entwickelt. Nach der amtlich angeordneten Fortnahme aus dem Offenstall des Landwirtes sei die Stute aber noch wochenlang Menschen gegenüber ängstlich gewesen und sei gegen sie gestiegen. Das könne auf eine fehlende Sozialisierung und mangelndes Vertrauen zu Menschen zurückzuführen sein, so die Amtstierärztin.

Ganz anders allerdings beschrieb der behandelnde Tierarzt, der die Pferde des Angeklagten betreute, die Haltungssituation: Alles sei dort tadellos gewesen, erklärte er in seiner Zeugenaussage. Zwar hätte der junge Hengst „mehr auf den Rippen“ haben können, das magere Erscheinungsbild sei aber wachstumsbedingt zu erklären. Dass die Tiere verwurmt waren, könne möglicherweise auf Resistenzen gegen Wurmmittel zurückzuführen sein. Er habe dem Angeklagten regelmäßig Wurmkuren für seine Tiere gegeben. Es sei aber ein großer Stall mit einem häufigen Pferdewechsel. Anders als seine Kollegin vom Veterinäramt sah er auch den Bockhuf nicht als Folge der Haltung, sondern als angeborenen Defekt. Er habe bei dem Angeklagten nichts zu beanstanden gehabt.

Gegen Angeklagten besteht vorläufiges Tierhalteverbot

Das Gericht allerdings sah die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bei dem 65-Jährigen als bewiesen an. Die Strafrichterin folgte in ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin und verhängte eine Geldstrafe von 60 Tagessätze zu je 20 Euro. Die Verwaltungsbehörde hat gegen den Mann bereits ein vorläufiges Tierhalteverbot erlassen, ein Verfahren ist noch beim Oberverwaltungsgericht anhängig.

Von Annegret Brinkmann-Thies