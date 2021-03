Pattensen/Springe

Einen Teilfreispruch hat der 40-jähriger Pattenser erlangt, der sich wegen des Vorwurfs der Unfallflucht und der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten musste. Beim Fortsetzungtermin der Verhandlung sprach ihn die Richterin vom Vorwurf der Unfallflucht frei. Für die Trunkenheitsfahrt, bei der der Mann zunächst die Mittelinsel eines Kreisels am Ortsausgang Pattensen in Richtung Norden überfuhr, verurteilte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe von 2400 Euro. Zudem muss er insgesamt zehn Monate auf seinen Führerschein verzichten.

Fahrt zum Zigarettenholen mit 1,4 Promille

Im Oktober vergangenen Jahres war der Mann am Vormittag mit einem Blutalkoholwert von mindestens 1,4 Promille zum Zigarettenholen unterwegs. Er überfuhr die Verkehrsinsel und verlor dabei eine Radkappe, die in den Kühler eines anderen Autos einschlug. Der Fahrer dieses Wagens, zufällig ein Polizist, schilderte nun in seiner Zeugenaussage vor Gericht das Geschehen. Das Unfallauto habe erst die Ausfahrt verpasst und sei dann „gegen den Bordstein geknallt“, woraufhin die „Radkappe wegflog“, so der Zeuge.

Ob der Angeklagte den Verlust des Autoteils und den dadurch entstandenen Schaden bemerkt haben müsse, und demnach Unfallflucht beging, konnte der Polizist nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise sei der Mann mit dem außer Kontrolle geratenen Auto und dem Aufprall gegen den Bordstein der Verkehrsinsel zu sehr beschäftigt gewesen, so der Zeuge. In jedem Fall fuhr der Angeklagte weiter, der Polizist folgte ihm und versuchte mit Lichthupe und Warnblinkanlage, ihn zum Stehenbleiben zu bewegen. Doch erst nach einer Fahrt quer durch Pattensen, einer Kehrtwendung an der Tankstelle des Ortsausgangs Süd und wieder zurück und weiter Richtung Osten stoppte der 40-Jährige hinter dem Kreisel in Richtung Bundesstraße 3.

Ordnungsgeld gegen unentschuldigt fehlende Polizistin

Er sei höflich gewesen und habe gefragt, was denn los sei, so der Polizist, der inzwischen über den Notruf 110 Kollegen informiert hatte. Die Beamten trafen auch wenig später ein und übernahmen die Unfallaufnahme, nahmen dem Mann auch den Führerschein ab. Dabei kümmerte sich eine Polizistin um die Befragung des Angeklagten. Diese Beamtin wollte das Gericht beim jetzigen Fortsetzungstermin als Zeugin hören. Doch sie war „unentschuldigt nicht erschienen“, wie die Strafrichterin feststellte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen sie ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro, ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft verhängt.

Für das Gericht stand nach dem Ende der Beweisaufnahme fest, dass der Angeklagte vorsätzlich betrunken Auto gefahren ist. Dass er depressionsbedingt getrunken habe, hatte der Mann dem Gericht schon am ersten Verhandlungstermin berichtet. Direkt nach dem Unfall habe er sich zur Behandlung stationär aufnehmen lassen und werde nun in einer Tagesklinik betreut. „Ich tue alles, um aus diesem Loch herauszukommen“, sagte er. Das Urteil – 40 Tagessätze à 60 Euro und der Führerscheinentzug für noch sechs Monate – ist rechtskräftig.

Von Annegret Brinkmann-Thies