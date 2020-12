Pattensen/Springe

Wegen Drogenbesitzes hat sich jetzt ein 19-jähriger Pattenser vor der Jugendrichterin am Springer Amtsgericht verantworten müssen. Binnen einer Woche hatte der junge Mann im Sommer 2019 zweimal größere Mengen Marihuana in der Innenstadt Pattensens erworben – und war dabei erwischt worden. Nun räumte er die Taten ein. Die Jugendrichterin stellte das Verfahren ein, knüpfte aber eine Bedingung daran: Der 19-Jährige muss an drei Drogenberatungsgesprächen teilnehmen.

Pattenser kauft in Innenstadt zweimal 25 Gramm Marihuana

„Ich konsumiere seit einem Jahr nichts mehr“, beteuerte der Angeklagte beim Gerichtstermin. In der Zeit davor habe er „sehr viel Gras“ geraucht – bis zu fünf Gramm, erklärte er. Deshalb habe er bei einem Dealer im August 2019 innerhalb einer Woche zweimal je 25 Gramm Marihuana gekauft. Die Drogen seien fast ausschließlich für den eigenen Bedarf gewesen. Nur ganz wenig von dieser Menge habe er – quasi zum Selbstkostenpreis, wie er erklärte – an Freunde weitergegeben. Das bestätigten die Chatprotokolle, die die Jugendrichterin während der Verhandlung verlas. Der 19-Jährige musste sich deshalb auch nicht wegen Handelns, sondern nur wegen des Besitzes von Drogen vor Gericht verantworten.

Vor Gericht berichtete der Vertreter der Jugendgerichtshilfe dass der Pattenser keinen Schulabschluss erlangt habe. Er habe auch keine vom Gericht verhängten Sozialstunden geleistet, als er schon einmal wegen Drogenbesitzes angeklagt war. Stattdessen sei er in den Jugendarrest gegangen. Auch Verabredungen mit der Jugendgerichtshilfe sei er oft nicht nachgekommen. Geändert habe sich sein Leben vor gut einem Jahr, weil er sich von den falschen Freunden getrennt und eine Arbeit gefunden habe, berichtete der 19-Jährige. Er wolle etwas erreichen im Leben, sagte er.

Staatsanwältin: „Das ist Ihre letzte Chance“

„Das ist Ihre letzte Chance“, erklärte die Staatsanwältin, die einer Einstellung des Verfahrens zustimmte. „Lassen Sie die Finger von dem Marihuana, das macht eine Matschbirne“, warnte sie. Und von der Jugendrichterin gab es neben einer Ermahnung die Auflage zu drei Gesprächen bei einer Drogenberatungsstelle. „Sie können sich nicht erlauben, noch einmal aufzufallen“, gab sie dem 19-Jährigen mit auf den Weg. Der Vorschlag für die Gespräche kam von der Jugendgerichtspflege. Damit möchten die Experten dem Pattenser die Konsumproblematik vor Augen führen. Die Alternative, Sozialstunden abzuleisten, sei in Corona-Zeiten kaum möglich.

Von Annegret Brinkmann-Thies