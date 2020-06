Pattensen

Es kommt häufiger mal vor, dass man Joshua Kimpioka aus Hüpede zunächst hört, oder besser gesagt die Musik aus seinem Auto, bevor man den Jugendbürgermeister von Pattensen zu Gesicht bekommt. Der 21-Jährige bringt den Wagen am Hüpeder Sportplatz zum Stehen, parkt rückwärts ein und schlendert lässig, mit Cap auf dem Kopf und hochgekrempelten Hosenbeinen der Parkbank entgegen. „Heute habe ich mal frei, das ist eher selten der Fall“, sagt er und freut sich darauf, den Tag zu genießen.

Während er auf der Bank Platz nimmt, schweift sein Blick locker durch die Gegend. 50 Meter entfernt schießen zwei junge Männer aufs Tor, hören laut Musik dabei. Kimpioka fühlt sich sichtlich wohl, hier am Sportplatz, auf dem er selbst Fußball spielt und eine E-Jugend trainiert.

Kinder fassen schnell Vertrauen

Als er davon berichtet, dass er auch hauptberuflich mit Kindern zu tun hat, Joshua Kimpioka arbeitet im Kindergarten in Arnum, und dass es ein Schlüsselerlebnis gab, durch das ihm seine Sympathie für Kinder bewusst geworden ist, wird es rührig: „Als ich zwölf war, verbrachte ich mit meinen Eltern einen Urlaub an der Ostsee. Wir wollten gerade die Fähre verlassen“, erinnert er sich, „als neben uns eine Familie, mit einem etwa dreijährigen Jungen versuchte, mit dem Kinderwagen die Treppe runterzukommen. Die Mutter forderte ihr Kleinkind auf, zu mir an die Hand zu kommen, was dieser auch tat.“ Als sich etwas später die Wege dann trennen sollten, habe der Kleine nicht mehr loslassen wollen: „Da habe ich gemerkt, dass ich ein gutes Gefühl zu Kindern habe und sie auch zu mir.“

Vielleicht sind damit der Einsatz und die Aktivitäten von Pattensens erstem Jugendbürgermeister zu erklären. Im Zuge der Europawahl, vor knapp einem Jahr, wurde das erste Jugendparlament in Pattensen gegründet. Sage und schreibe 600 Jugendliche gaben Kimpioka ihr Vertrauen und ihre Stimme. Der Zweitplatzierte dahinter sammelte etwa 400, der Letztplatzierte, der als 13. Jugendvertreter ins Parlament einzog, kam auf etwa 35 Stimmen. Dann wurden die Karten neu gemischt und Joshua Kimpioka durch die interne Abstimmung zum Jugendbürgermeister ernannt.

Solarbank und Freiluft-Sportpark sind geplant

„Es ist wirklich harte Arbeit, zu verstehen, wie die Politik funktioniert“, unterstreicht der Mann, der neben seiner Mitarbeit in einer Jugendgemeinde in Hannover auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. „Ich nehme an den Ratssitzungen teil, meine Mutter ist in der SPD in Hüpede und auch im Rat. Und was die Politiker dort wissen, ist wirklich extrem.“

Doch auch Joshua Kimpioka und seine Mitstreiter können stolz auf die Ergebnisse aus dem ersten Jahr sein. 15.000 Euro wurden in den Haushalt eingestellt für eine Solarbank, bei der es WLAN und Strom geben soll, sodass „Jugendliche auch an der frischen Luft online sein können“ und einen Calisthenics Park. Bei Letzterem handelt es sich um eine öffentliche Sportanlage mit Stangen und Hilfsmitteln, an denen Bürger unter freiem Himmel trainieren können. Das würde auch bei Senioren in Hannover gut angenommen werden, berichtet er.

Bei all den eigenen Erfahrungen bewundert Joshua Kimpioka Bürgermeisterin Ramona Schumann, die er schon vor ihrer Wahl kennengelernt hat, als sie für die eigene Bekanntmachung morgens in Hüpede beim Bäcker Marmelade verkaufte. „Sie muss sich selbst für die Öffentlichkeit ganz nach hinten stellen“, sagt Joshua Kimpioka, der im kommenden Jahr altersbedingt ausscheidet: „Es ist meine erste und einzige Amtszeit als Jugendbürgermeister.“

Von Marian Prill