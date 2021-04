Pattensen

Es sei schon „ein Sprung ins kalte Wasser“, sagt Andreas Schreff. Doch bange ist ihm nicht. „Ich habe gelernt, die Interessen zu vertreten – meine eigenen und die der Allgemeinheit“, sagt er. Der Pattenser, der am 15. April seinen 60. Geburtstag feiert, freut sich auf seine neue Aufgabe. Er ist während der vergangenen Ratssitzung der Stadt Pattensen von den Mitgliedern einstimmig zum neuen Behindertenbeauftragten ernannt worden. Die Position übernimmt er ab dem 1. Mai und beerbt damit Elke Maßmann, die das Amt 15 Jahre lang inne hatte. Schreff teilt sich die Aufgaben in den nächsten Jahren mit Kathrin Buchmann, die seit vergangenem Jahr als Behindertenbeauftragte tätig ist.

Schreff ist bei einer Versicherung in Hannover als freigestellter Betriebsrat tätig und arbeitet derzeit häufig aus dem Homeoffice in Pattensen-Mitte. Im Juni nächsten Jahres wechselt er in den passiven Part seiner Altersteilzeit. Doch er ist überzeugt, auch jetzt schon ausreichend Zeit zu finden, um die Belange für beeinträchtigte Menschen in der Stadt voranzutreiben und das Thema Barrierefreiheit vermehrt in den Fokus zu rücken. „Es ist kein Vollzeitjob“, sagt er. „Ich bekomme es mit meinem Beruf unter einen Hut.“

Ehrenamt wird mit 100 Euro pro Monat vergütet

Als Behindertenbeauftragter soll er unter anderem zur Verbesserung der infrastrukturellen Barrierefreiheit beitragen sowie die Einbindung von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft fördern. Die grundsätzlich ehrenamtliche Tätigkeit wird mit 100 Euro pro Monat vergütet. „Ich wusste gar nicht, dass ich etwas dafür bekomme. Ich hätte es auch ohne die Aufwandsentschädigung gemacht“, sagt Schreff.

Der 59-Jährige, der seit der Geburt eine leichte Gehbehinderung hat, betrachtet Pattensen in verschiedenen Bereichen als „nicht behindertenfreundlich. Es ist im Stadtbild mehr möglich.“ Das bezieht er beispielsweise auf zu enge Fußwege in der Kernstadt oder in anderen Ortsteilen. „Behinderte im Rollstuhl und ältere Menschen mit einer Gehhilfe sowie Eltern mit Kinderwagen können sich in diesen schmalen Bereichen oft gar nicht fortbewegen“, sagt Schreff. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs sieht er die Busse der Üstra und von Regiobus bereits gut ausgestattet. „Dort bestehen gute Möglichkeiten, ins Innere der Fahrzeuge zu gelangen“, erklärt der künftige Behindertenbeauftragte.

Neue Transporte für Behindertengruppen schaffen?

Doch er sieht gerade beim Transport im ländlichen Bereich noch Verbesserungspotenzial. Die Idee sei noch nicht ausgereift und müsse bezahlbar sein, sagt Schreff. Doch grundsätzlich könne er sich vorstellen, dass für Behindertengruppen individuell Fahrzeuge bereitgestellt werden, um sie von der Haustür bis zum Zielort und wieder zurück zu befördern.

Schreff ist Vater von zwei Kindern, eines ist aufgrund einer chronischen Erkrankung schwerbehindert. Er erinnert sich, dass der Kindergarten der Lucas-Kirchengemeinde die erste inklusive Einrichtung in der Stadt gewesen sei. „Die Denke war bis dahin eher so, dass diese Kinder in Spezialeinrichtungen gehen sollten“, sagt der 59-Jährige. Im Bereich der Sozialarbeit sei Pattensen lange Zeit „ödes Land“ gewesen. Es habe lange gedauert, bis sich dieses gewandelt habe. Die Entwicklung betrachtet er grundsätzlich als positiv, sieht aber deutlich Luft nach oben.

Schreff möchte Ansprechpartner für die Menschen sein

Schreff möchte in den nächsten fünf Jahren gerne Ansprechpartner für Menschen der Stadt sein, die etwas zum Anliegen Behinderter mitteilen oder nachfragen möchten. „Ich möchte beispielsweise Beratungsmöglichkeiten vermitteln und die Möglichkeit zum Austausch bieten.“ Dabei möchte er sich gerne mit Kathrin Buchmann abstimmen. „Ich hoffe, wir ziehen gemeinsam an einer Seite des Stricks.“

Doch warum tut er das überhaupt? Das soziale Engagement sei ihm in die Wiege gelegt worden, sagt er. „Meine Mutter, meine Schwester und mein Schwager – alle sind im Bereich der Sozialarbeit tätig gewesen oder immer noch aktiv“, sagt Schreff. Schon in seinem ersten Beruf als Kaufmann habe er sich als Jugendvertreter im Betrieb eingebracht. Der gebürtige Hesse aus Edertal habe sich nach kurzer Zeit allerdings für einen anderen beruflichen Weg entschieden und wurde Sozialpädagoge im Erwachsenen- und Jugendbildungsbereich. Vor 30 Jahren zog es ihn nach Pattensen. Er wurde EDV-Experte beim Versicherungsunternehmen und arbeitete als Anwendungsentwickler.

Lösungen im EDV-Bereich sind einfacher zu finden

Diese Tätigkeit habe ihn geprägt. „Ich will Probleme lösen. Im EDV-Bereich ist das oft einfacher als im sozialen Bereich“, sagt er. Mit logischem Denken sei es dort schnell möglich, eine Lösung zu entwickeln. „In der Sozialarbeit ist das nicht so“, sagt Schreff mit einem Lachen. Das wird er in den nächsten fünf Jahren vermutlich auch als Behindertenbeauftragter feststellen.

Von Mark Bode