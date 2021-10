Pattensen-Mitte

„Leiter rum … Leiter ab … Leiter zusammenstecken.“ Laut und bestimmt ruft Lisann Wegener am Samstagmorgen die Kommandos, mit denen sie ihre Feuerwehrkameraden aus Hüpede und Jeinsen auf dem Freigelände der KGS Pattensen dirigiert. Behelmt und mit OP-Maske coronakonform geschützt folgen diese ihren Anweisungen. Immerhin geht es darum, die Abschlussprüfung der Truppmannausbildung zu bestehen. Diese ist die Grundlage für den aktiven Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehren und gliedert sich in einen theoretischen und in einen praktischen Teil.

„Den theoretischen Teil haben unsere Anwärter bereits im Frühjahr absolviert, teilweise in Onlineschulungen“, erklärt Brandmeister Dieter Ramrath. Neben Lerninhalten für Feuerwehrtechnik, Einsatztaktik, Rechtsgrundlagen und Unfallverhütungsvorschriften musste außerdem ein Erste-Hilfe Kurs absolviert werden. Nun findet der Anfang September begonnene praktische Teil seinen Abschluss.

Zur Galerie 20 angehende Feuerwehrleute, darunter fünf Frauen, bereiten sich derzeit in Pattensen auf ihre Abschlussprüfung vor.

Pattensens Feuerwehr-Ausbildungsleiter besuchen am Vormittag auch die zeitgleich übenden Anwärter-gruppen an den Gerätehäusern in Pattensen-Mitte und Schulenburg. „Sonst fanden die Truppmannausbildungen und Prüfungen von Pattensen und Springe immer gemeinsam und zentralorganisiert statt“, sagt Ramrath. Doch das war vor Corona.

Nachdem 2020 überhaupt keine Prüfung möglich war, laufe diese für Pattensen jetzt zumindest in drei geschlossenen Gruppen. „Die Anwärterzahl ist seit Jahren recht konstant. Wir haben dieses Mal zwei Jahrgänge aus den acht Ortswehren: mit 15 Männern und 5 Frauen“, sagt der Brandmeister.

„Die Leiter etwas mehr zurück und nach rechts“, ruft derweil Wegener ihrer neuen Kameraden korrigierend zu. Es mache Spaß, im Team und mit Freunden aktiv zu sein und Leuten zu helfen, begründet die Hüpederin in einer Maskenpause – alle können mal frei durchatmen – ihr ehrenamtliches Engagement.

Viele junge Anwärter, aber auch ein 31-jähriger Quereinsteiger

Fast alle Anwärter stammen aus den örtlichen Kinder- und Jugendfeuerwehren. Aber auch ein Quereinsteiger ist hier dabei: der 31-jährige Neu-Hüpeder Sebastian Steller. „Das Haus ist fertig, die Kinder sind alt genug. Da habe ich mir im letzten November gesagt: Gib deinem freundlichen Wohnort etwas zurück und geh’ zur Feuerwehr“, sagt der hauptberufliche Einkäufer im Baugewerbe.

Er lernt das abgestimmte Verlegen von Löschschläuchen und Saugleitungen für Teichwasser ebenso wie das korrekte Knoten von Leinen für die Sicherung und den Transport von Mensch und Material. Sechs verschiedenen Arten gilt es zu beherrschen. Marcel Schlimme zeigt, wie zwei Einzelleinen mit einem Schotenstich sicher verbunden werden. „So schnell habe ich das heute noch nicht gesehen“, lobt die Jeinser Ausbilderin Stephanie Jänsch eine der Anwärterinnen.

Lautes Räuspern erinnert an Vergessenes

Ein Prüfer korrigiert währenddessen einen Leiterkletterer für seine Handhaltung. „Der Kamerad hat sich beim Hochsteigen falsch an der Leiter festgehalten“, bemerkt Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Ein lautes Räuspern erinnert einen anderen an eine vergessene Absicherung. Der Abwurf einer Leine kam so zu früh.

Sinn der Truppmannausbildung sei es, dass sich die zukünftigen Einsatzkräfte von erfahrenen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden anleiten ließen, betont Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger: „Die Ausbilder geben ihre Erfahrungen gern weiter und helfen mit Herz und Hand.“

Von Torsten Lippelt