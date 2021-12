Pattensen/Springe

Mit einer Baby-Badewanne hat ein 54-jähriger Pattenser nach seiner Frau geworfen und sie ins Gesicht geschlagen: Wegen gefährlicher Körperverletzung sowie der Drohung, das Haus anzuzünden, musste sich der Mann jetzt vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten. Sie verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten. Zudem erhielt er eine Geldstrafe.

Alkoholsucht sei ein großes Problem

„Wenn mein Mann betrunken ist, verhält er sich provozierend“, berichtete die 42-jährige Ehefrau in ihrer Zeugenaussage. Die Alkoholsucht sei ein großes Problem. „Wir haben Eheprobleme und leben in getrennten Zimmern“, räumte ihr Mann ein. Und er trinke auch, bekannte er unumwunden. Jetzt allerdings arbeite er noch mehr als früher und habe nicht mehr so viel Zeit zum Trinken. Seine Frau ist davon überzeugt, dass nur eine Therapie ihrem Mann helfen könne. Für eine ambulante Therapie habe er jedoch keine Zeit, erklärte der Angeklagte auf Nachfrage der Richterin.

Sie wollte auch von der Ehefrau wissen, warum sie bei ihrem Mann bleibe. „Wenn ich mich scheiden lasse, hat er niemanden mehr. Dann landet er auf der Straße“, sagte sie. Dass er im Juli vergangenen Jahres eine Plastikwanne nach seiner Frau geworfen und sie getroffen habe, bestritt der Mann nicht. Ebenso wenig, wie die Schläge. Seine Frau hatte die Polizei gerufen. Daraufhin sei ihr Mann abgehauen, berichtete sie.

Mann droht an, Haus anzuzünden

Vorgeworfen wurde dem 54-Jährigen aber nicht nur die gefährliche Körperverletzung. Er soll auch bei einem weiteren Streit zwei Monate später gedroht haben, das Haus abzufackeln. Das würde er nie tun, erklärte er. Die Androhung ahndete das Gericht aber ebenfalls und verhängte eine Geldstrafe von 1.800 Euro.

Für die Körperverletzung hatte die Staatsanwältin eine sechsmonatige Freiheitsstrafe für den bisher unbescholtenen Mann gefordert. Für beide Taten zusammen verhängte das Gericht eine Gesamtstrafe von sieben Monaten auf Bewährung. Dem Mann wird zudem ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. „Mit ihm können Sie auch über ihre Alkoholprobleme reden“, ermunterte die Richterin den Mann.

Von Annegret Brinkmann-Thies