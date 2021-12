Schulenburg/Springe

Sie seien zu dritt gekommen und maskiert gewesen: Drei Männer sollen im März dieses Jahres in die Wohnung einer Familie aus dem Pattenser Ortsteil Schulenburg eingedrungen sein und den 13-jährigen Sohn mit einem Baseballschläger verletzt haben. Einer der drei möglichen Täter saß jetzt im Springer Amtsgericht auf der auf der Anklagebank. Der Jugendrichter sprach den 26-jährigen Mann frei. Es habe keine hinreichenden Beweise für eine Verurteilung gegeben, begründete der Jugendrichter die Entscheidung.

Das war im März geschehen: Kurz nach 20 Uhr hatte es an der Haustür der Familie geklingelt. „Aufmachen, hier ist die Polizei“: Mit diesen Worten sollen sich die drei Männer Zutritt zu den Räumen beschafft haben. So erzählte es der 13-jährige Sohn der in der Wohnung lebenden Familie. Er war zu diesem Zeitpunkt mit seiner älteren Schwester allein zuhause.

Jugendlicher: „Ich hatte Angst.“

Einer aus dem Trio warf den Jugendlichen laut seiner Schilderung auf den Boden, kniete sich auf ihn und fragte, wo sein Vater sei. Dann habe der Angreifer ihm mit einem Baseballschläger auf die Hüfte geschlagen. „Ich hatte Angst“, berichtete der Jugendliche. „Ich wusste nicht, was passiert.“ Der Mann habe auch ein Messer bei sich gehabt. Währenddessen sei ein zweiter Mann auf der Suche nach seinem Vater durch die Wohnung gegangen, ein dritter habe im Flur gewartet. Die Schwester konnte zu den Nachbarn flüchten, die die Polizei alarmierten.

Die drei Männer hätten Kapuzen aufgehabt und Tücher vor Nase, Mund und Hals getragen, erzählte der Jugendliche vor Gericht. Außerdem trugen sie Lederjacken mit „Zeichen“ darauf. Der Angreifer, der ihn geschlagen habe, hatte zudem ein Tattoo an der Hand gehabt, berichtete er weiter. Auch jener, der durch die Wohnung gegangen sei, habe ein Tattoo gehabt. Der Jugendliche konnte auch genau die Stelle beschreiben. Was allerdings die Tätowierung zeigte, habe er nicht erkannt. Auch der Angeklagte trägt an dieser Stelle ein Tattoo. Wiedererkannt hat der Junge den Mann im Gerichtssaal allerdings nicht.

Angeklagter habe die Täter im Ort gesehen

Und der 26-Jährige beteuerte, nichts mit dem Überfall zu tun zu haben. Er habe an diesem Abend mit Freunden in der Nachbarschaft ein bisschen gefeiert. Die vermummten Männer habe er selbst gesehen, als er zwischendurch im Freien unterwegs gewesen sei. Warum er ins Visier der Staatsanwaltschaft gekommen war, konnte er sich nicht erklären. Eine polizeiliche Wohnungsdurchsuchung habe nichts ergeben, so der Jugendrichter. Das Jugendgericht war für diesen Fall zuständig, weil der verletzte Zeuge erst 13 Jahre alt ist.

Dem Überfall ging eine Fehde zwischen zwei Familien voraus. So wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung einige Tage zuvor die 21-jährige Schwester des Jugendlichen verletzt. Dass es immer wieder zu Reibereien komme, bestätigte der 13-Jährige. Er habe mit einem anderen Jungen in der Schule „Stress gehabt“. Er und seine Familie sind inzwischen aus Schulenburg fortgezogen. „Ich konnte aus Angst nicht mehr schlafen“, erzählte er. Der 26-jährige Angeklagte lebt ebenfalls nicht mehr dort. Er ist in das Springer Stadtgebiet gezogen. Für ihn endete die Verhandlung vor dem Jugendgericht mit einem Freispruch.

Bündnis hängt Banner in Schulenburg auf

Die Gewalttaten schlugen im Frühjahr hohe Wellen und beschäftigten Schulenburger enorm. Kurze Zeit später bildete sich parteiübergreifend ein breites Bündnis örtlicher Aktiver. Sie hängten an den beiden Ortseingängen Banner auf. Zudem wurden Postkarten an alle Haushalte verteilt. Mit dem darauf abgedruckten Schriftzug „Für ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander in Schulenburg!“ verurteilten die Bürgerinnen und Bürger die Taten deutlich.

Von Annegret Brinkmann-Thies