Es sollte der Schlusspunkt der Altstadtsanierung werden. Doch über die Ausgestaltung der Steinstraße in Pattensen-Mitte wird derzeit intensiv diskutiert. Es liegen zwei konträre Vorschläge vor. Der eine wurde mehrheitlich vom Ortsrat beschlossen und sieht breite Straßen, schmale Bürgersteige und den Erhalt von Parkplätzen vor. Doch die Stadtverwaltung will diesen nicht akzeptieren, weil rechtlich geltende Mindestmaße, beispielsweise für Gehwege, nicht eingehalten werden. Der Ortsrat sprach sich kürzlich für eine Befragung von Anliegern aus. Wir haben vorab stichprobenartig nachgefragt, was sich Anlieger der Steinstraße wünschen.

Roberto und Bianca Wimmer (Anwohner): „Wir wären für eine Einbahnstraße“

Wir stellen jetzt schon fest, dass sehr viele Fahrradfahrer auf dem breiten Bürgersteig fahren. Wenn die Straße nun noch schmaler und der Fußweg breiter wird, könnte das für noch mehr Radfahrer ein Anreiz sein, auf dem Bürgersteig zu fahren. Denn weniger Autos würden auch nach baulichen Änderungen sicherlich nicht durch die Straße fahren. Es ist jetzt schon ein Kampf, einen Parkplatz zu bekommen. Deshalb müssten die vorhandenen Plätze auch nach der Sanierung mindestens erhalten bleiben. Eigentlich müssten sogar noch zusätzliche erschlossen werden. Wir wären deshalb für eine Einbahnstraße.

Monika Roth (Modewelt Roth): „Wir brauchen Parkplätze“

Monika Roth betreibt mit ihrem Mann ein Modegeschäft an der Steinstraße. Quelle: Mark Bode

Wir brauchen Parkplätze. Denn sonst ist die Altstadt langsam tot. Die Situation ist jetzt schon unglücklich. Denn unsere Kunden kommen auch aus anderen Ortsteilen. Und mit 80 Jahren fährt man nicht mehr unbedingt mit dem Fahrrad. Die Fußwege sind doch eigentlich in dieser aktuellen Form breit genug. Da kommt man mit einem Rollstuhl durch. Müssen denn zwingend auf beiden Straßenseiten 2,50 Meter breite Bürgersteige sein? Wir fürchten Umsatzeinbußen, wenn mit dem Bau der Straße begonnen wird. Wir würden für die Zeit vorsorglich schon weniger Waren einkaufen.

Rebecca Pletschmüllers (Reisebüro Pattensen): „Es muss ein Mittelweg her“

Rebecca Pletschmüllers betreibt das Reisebüro an der Steinstraße. Quelle: Mark Bode

Der Gehweg gegenüber unseres Reisebüros ist eine Katastrophe. Einige Autos fahren viel zu schnell durch die Straße. Von meinem Auto wurde beispielsweise schon ein Außenspiegel abgefahren. Aber wir benötigen auf der anderen Seite auch Parkplätze. Wenn ein Kunde achtmal im Kreis fährt, weil er keinen Platz findet, sucht er sich ein anderes Geschäft. Es muss ein Mittelweg als Lösung her. Vielleicht wäre eine Einbahnstraßenregelung ganz sinnig? Eine Einbeziehung der Anwohner und Geschäftsleute wäre sinnvoll. Wir sind vor Ort. Und wir kämpfen um das Überleben, wenn unsere Kunden nicht mehr direkt bei uns parken können. Für das Kosmetikstudio, den Friseur und für die Ärzte wäre es eine Katastrophe.

Frank Mantai (Ihr Hörgeräte-Partner): „Es soll so bleiben, wie es ist“

Frank Mantai ist Hörakustikmeister und betreibt ein Geschäft an der Steinstraße. Quelle: Mark Bode

Die Situation ist jetzt mit Anliegern, Kunden und Arztbesuchern schon schwierig. Wenn noch mehr Parkplätze wegfallen, wird es für Kunden noch unangenehmer. Natürlich streben Anwohner möglichst nach einer Verkehrsberuhigung. Vernünftiges Parken in der Nähe ist aus meiner Sicht das A und O für ein florierendes Geschäft. Die Straße ist aus meiner Sicht grundsätzlich in Ordnung. Ich empfinde die Bürgersteige auch nicht als sanierungsbedürftig. Ich bin dafür, dass die Straße so bleibt, wie sie ist. Ich frage mich schon, wie die Kunden zu mir kommen sollen, wenn vor der Tür gebuddelt wird.

Hermann Schuhrk (Heimatstube): „Die Innenstadt muss mit Auto erreichbar sein“

Herrmann Schuhrk vom Förderverein „Stadtmuseum Pattensen“ hält sich regelmäßig in der Heimatstube an der Steinstraße auf. Quelle: Daniel Junker

Ich favorisiere den Vorschlag der CDU und Freien Wähler. Orte in der Innenstadt müssen auch mit dem Auto erreichbar sein. Ich bin gegen eine zusätzliche Verengung der Fahrbahn. Es ist teilweise jetzt schon eng. Es gibt viele Autofahrer dort, die am Steuer unsicher sind und auf den Fußweg fahren. Vielleicht kann man für breitere Fußwege an den Häusern mit den Zugangstreppen etwas machen? Die Straße so zu lassen, ist auf jeden Fall keine Option. Eine Sanierung ist notwendig. Die Leitungen und die Kanalisation an den anderen Straßen der Altstadt waren eine Katastrophe und mussten dringend erneuert werden. Bei der Bauerei muss man allerdings ganz sensibel vorgehen, sonst fällt das 1614 erbaute Wietersche Haus noch um.

