Schon im Jahr 2013 hatte es mehrere Anschläge auf die Geschäftsstelle der CDU an der Hofstraße gegeben. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte jetzt ein Fenster, die Eingangstür sowie eine Infotafel neben der Tür jeweils mit „AFD“ in roter Farbe beschmiert. Der Streifzug der Täter führte durch weite Teile der Pattenser Kernstadt: Denn auch auf der Kreuzung von Göttinger Straße und Koldinger Straße sowie an der Hiddestorfer Straße tauchten Schmierereien mit diesem Schriftzug auf. Zudem sollen Autos beschädigt worden sein. Die Polizei ermittelt, hält sich mit Informationen aber zunächst noch bedeckt.

CDU-Mitglied entdeckt Schmierereien am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr war ein CDU-Mitglied an der Parteizentrale vorbeigefahren und hatte die Schmierereien entdeckt. Er informierte sofort den Stadtverbandsvorsitzenden Roman Dobberstein. Dieser zeigte sich entsetzt, nachdem er den Schaden vor Ort begutachtet hatte. Er habe umgehend das Polizeikommissariat Springe kontaktiert. Beamte nahmen kurz darauf den Schaden auf. „Man kann unterschiedlicher Auffassung sein. Aber Gewalt gegen Personen oder Sachen ist absolut inakzeptabel. Dafür habe ich absolut kein Verständnis“, sagte Dobberstein. Dieser Vorfall mache ihn wütend. „Ich hoffe sehr, dass der oder die Täter gefasst und angemessen bestraft werden.“

Auch der Hauseigentümer, der seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte, ist verärgert. „Mir ist erneut ein Schaden an meinem Eigentum entstanden.“ Er habe bei der Polizei Strafantrag wegen Sachbeschädigung gestellt.

Schon im Jahr 2013 war die Fassade wiederholt beschmiert worden. Zudem wurden damals die Scheiben der Fenster und Türen mehrere Male zertrümmert. Neben dem CDU-Parteibüro hatte es damals auch die Zentrale der SPD im Ort getroffen. Diese blieb im aktuellen Fall verschont. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) meldete sich per Facebook-Nachricht zu Wort: „Ich verurteile die feigen Attacken auf fremdes Eigentum aufs Schärfste. Sachbeschädigung ist keine Meinung, sondern schlicht eine Straftat.“

Vermeintlicher Streifzug der Vandalen durch den Ort

Dobberstein hatte an mehreren Stellen weitere Schmierereien entdeckt, darunter direkt auf der Kreuzung am ZOB. Vor drei Haltelinien ist jeweils „AFD“ auf den Boden gesprüht worden. Auf der Dammstraße in Höhe der Einmündung zur Schützenallee, auf einem Plakat zur Impfung gegen das Coronavirus am DSG-Pflegewohnstift sowie an der Kreuzung Hiddestorfer Straße/Auf dem Horne gibt es weitere Schmierereien. Zudem, so berichtet Dobberstein, habe er von mehreren Bürgern erfahren, dass Autos beschädigt worden seien.

Mark Bode