Jeinsen

Günter Kleuker, Ortsbürgermeister in Pattensen-Jeinsen, hat einen guten Grund, sich auf die erste öffentliche Sitzung des Ortsrats nach der Sommerpause zu freuen. Dann kann er am 11. September einen Antrag zurückziehen, weil sich das Thema schon auf erfreuliche Weise erledigt hat: Seit Kurzem stehen an der Bus...