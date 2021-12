Pattensen-Mitte

Immer wieder komme es zu Ruhestörungen durch Jugendliche, so berichten es Anwohner, die etwa im Wochenrhythmus die Polizei alarmieren. Passanten berichten in sozialen Netzwerken zudem von Belästigungen. Im November sei ein Spaziergänger sogar zu Boden gestoßen worden. Aus Angst vor einem späteren Racheakt verzichtete er aber auf eine Anzeige. Etwa seit Beginn des Jahres hätten junge Menschen die Treppe zum alten Eingang der Volksbank an der Marienstraße in Pattensen-Mitte zu ihrem Treffpunkt auserkoren. Anwohner sind von lauter Musik und lauten Unterhaltungen mitten in der Nacht und Müll am nächsten Morgen genervt und fordern die Stadt zum Handeln auf. Doch die sieht sich dazu kaum imstande.

Polizei ermahnt zwei Jugendliche

Vorerst zum letzten Mal hätten Jugendliche die Anwohner in der Nacht auf Donnerstag, 23. Dezember, um ihren Schlaf gebracht. Gegen 1.30 Uhr riefen Anwohner schließlich einmal mehr die Polizei in Springe. Die Beamten berichteten später, dass sie vor Ort lediglich zwei Personen angetroffen und diese zur Ruhe ermahnt sowie aufgefordert hätten, den verursachten Müll zu entsorgen.

Immer wieder beklagen Anwohner Lärmbelästigung durch Jugendliche, die die Treppe der Volksbank als Treffpunkt auserkoren haben und dort ihren Müll hinterlassen. Quelle: Mark Bode

Anwohner möchten diese Belästigungen nicht länger hinnehmen. „Ich kann bei dem Lärm nicht gut schlafen“, sagt eine Frau. Ein anderer Anwohner erklärt, dass dessen Frau inzwischen Angst habe und überlege, das eigentlich beschauliche Pattensen mit der Familie wieder zu verlassen.

Selbst Minusgrade halten Jugendliche nicht fern

„Manchmal denke ich: Bin ich etwa zu kleinlich?“, sagt die Frau. Doch es könne schließlich nicht sein, dass eine kleine Gruppe mehrere Menschen terrorisiere, sagt ein anderer Anwohner. Er schildert, dass sich eine Gruppe – etwa sieben Personen gehörten dazu – immer wieder an der Treppe des alten Zugangs zur Volksbank an der Marienstraße treffe. Manchmal würden sie auch in Richtung Bruchwiesen weiterziehen. Lautes Lachen, lautes Unterhalten sowie vom Handy laut abgespielte Musik seien dabei normal. Selbst Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hätten die Jugendlichen zuletzt nicht davon abgehalten, sich an der Treppe zu treffen und bis mitten in der Nacht die Zeit dort zu verbringen. In der Spitze hätte sich die Gruppe dort bis 5.30 Uhr aufgehalten.

Eine Anwohnerin habe einmal versucht, das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen. Sie habe ruhig darzulegen wollen, dass sie etwas mehr Ruhe benötige. Doch der Versuch scheiterte. „Es kamen nur dämliche Antworten, bei denen man den Kopf schüttelt“, sagt die Frau. Anwohner hätten sich inzwischen untereinander ausgetauscht und seien dazu übergegangen, bei Lärmbelästigungen direkt die Polizei zu informieren. Da die Beamten zu nächtlichen Stunden und an Wochenenden aus Springe anfahren muss, kann dies dauern. Schon im Sommer hatte Roman Dobberstein (CDU ) bei einem Treffen mit dem Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann mehr Polizeipräsenz für Pattensen gefordert.

Polizei sollte Bereich öfter kontrollieren

Die Forderung unterstützen die Anwohner. „Es wäre uns wichtig, dass die Polizei öfter vor Ort ist“, sagt ein Mann. Er hat noch einen Tipp für die Polizei parat, damit auch mal sämtliche Beteiligte angetroffen werden: „Vielleicht wäre es ratsam, dass die Polizei nicht mit dem Auto direkt vorfährt, sodass sie von den Jugendlichen frühzeitig gesehen werden und die Flucht ergreifen.“ Sollte nichts geschehen, fürchten Anwohner, dass eines Tages ein Mensch erheblich zu Schaden kommen werde. „Wenn noch etwas Schlimmeres passiert, können sich Stadt und Polizei nicht herausreden, dass sie nichts gewusst hätten“, sagt ein erzürnter Anwohner. Er habe bereits mehrfach die Stadt und Polizei angeschrieben, doch nur lapidare Antworten erhalten. Ein anderer Anwohner nimmt die Stadt etwas in Schutz und sagt: „Es ist ein schwieriges Thema.“

Der Stadt seien keine jugendlichen Gruppen bekannt, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding auf Nachfrage. Die Jugendpflege habe lediglich Kenntnis vom beliebten Treffpunkt an der Ernst-Reuter-Schule. „Weitere Aufenthaltsorte sind nicht bekannt“, sagt Steding. Dieser sei der Polizei ebenfalls bekannt. Bei der Volksbank-Treppe handele es sich laut Polizeisprecherin Natalia Schapovalova allerdings nicht um einen Kontrollschwerpunkt der Springer Polizei.

Anzahl der Fälle von Ruhestörungen durch Jugendliche sind nicht feststellbar

Die Polizei erklärt, dass es im Jahr 2019 sechs Fälle von Körperverletzungen in der Stadt Pattensen gegeben habe, bei denen Jugendliche involviert gewesen sind. Im Jahr 2020 seien es lediglich zwei Fälle gewesen. Die Zahl für das aktuelle Jahr werde im Frühjahr 2022 veröffentlicht. Eine Aussage zu gemeldeten Ruhestörungen mit beteiligten Jugendlichen sei vonseiten der Polizei nicht möglich, weil diese erfassten Daten laut Sprecherin anonymisiert werden.

Anwohner und Schapovalova sprechen im Zusammenhang mit der Volksbank-Treppe von einer gelegentlichen „Müllproblematik“. Volksbank-Sprecherin Angelika Babinski bestätigt das allerdings nicht: „Wir können dazu nicht viel sagen, da wir in den letzten Monaten diesbezüglich keine Auffälligkeiten wahrgenommen haben.“ Im Frühjahr dieses Jahres seien den Bankmitarbeitern laute Jugendliche aufgefallen. „Ansonsten gab es aber bisher keine Schäden oder vermehrt Müll, der darauf schließen lassen könnte, dass sich dort des Öfteren Jugendliche aufhalten“, sagt Babinski weiter.

Stadtsprecherin rät zur Anzeige

Sollte es zu Vorfällen kommen, rät Stadtsprecherin Steding zu einer Strafanzeige. „Einige Bürger denken wohl, da passiert nicht viel. Aber alleine schon der Verfahrensablauf des Strafverfahrens zeigt bei Jugendlichen oft Wirkung“, sagt sie. „Beschuldigten- und Zeugenvernehmung durch einen in Jugendsachen geschulten Beamten, Elterngespräch, Sozialprognose und pädagogische Betreuung durch die Jugendgerichtshilfe der Region während des gesamten Verfahrens sind dabei Standard“, sagt sie weiter. „Bei einer möglichen Strafbemessung steht im Jugendgerichtsgesetz auch immer der Erziehungsgedanke im Vordergrund.“

Von Mark Bode