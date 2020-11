Pattensen

Anlieger müssen sich wohl auch in Zukunft an den Kosten für Straßensanierungen beteiligen. Zwar hatte der Rat im Januar beschlossen, die sogenannte Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Pattensen 2021 abzuschaffen. Doch nun empfiehlt die Stadtverwaltung offiziell, den Ratsbeschluss wieder aufzuheben. Der Verband Wohneigentum Pattensen kämpft hingegen weiterhin für die Abschaffung und schlägt ein Moratorium bei der Straßengrundsanierung vor.

Die Stadt beziffert die Strabs-Einnahmen in den vergangenen zehn Jahren auf 2,7 Millionen Euro. Auf Antrag der UWJ-Ratsfraktion nannte die Verwaltung Details dazu: Rund 20 Straßen seien seit 2010 per Anliegerbeteiligung saniert worden. In weiteren sieben Fällen wurden Beiträge für eine neue Straßenbeleuchtung eingezogen. Insgesamt hat die Stadt in 4422 Fällen Beiträge erhoben. Davon lagen 4286 in einer Größenordnung bis 5000 Euro. In zwölf Fällen mussten mehr als 20.000 Euro gezahlt werden.

Anzeige

Stadt findet keine Kompensation für Strabs-Absetzung

Das Problem bei der Strabs-Abschaffung besteht darin, dass die Stadt bisher keine geeignete Kompensation für die dann entfallenden Beiträge gefunden hat. Eine Kommune kann nach einem Hinweis des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom Juli nur dann auf die Einnahmen verzichten, wenn sie dies aus eigenen Mitteln ausgleichen kann. Neue Kredite seien dafür nicht zulässig. Nach Ansicht der Stadtverwaltung müsste demnach das gesamte Defizit im städtischen Haushalt ausgeglichen und zusätzlich eine Spitze erwirtschaftet werden, um die Strabs absetzen zu dürfen.

Lesen Sie auch: Werden die Straßenbaubeiträge doch nicht abgeschafft?

Die Region Hannover als Kommunalaufsicht hatte Mitte Oktober angekündigt, dass sie eine Absetzung der Strabs in Pattensen für rechtswidrig hält und beanstanden wird. Beanstandete Projekte dürfen nicht umgesetzt werden. „Ein milderes Mittel steht nicht zur Verfügung“, heißt es im Schreiben der Kommunalaufsicht.

Bürgermeisterin sieht keine andere Möglichkeit

Die Behörde verweist dabei darauf, dass der städtische Haushalt bereits seit Jahren defizitär sei. Die Verschuldung habe eine „besorgniserregende Höhe“ erreicht und werde voraussichtlich weiter steigen. Konkret lag die Verschuldung aus Investitionskrediten Ende 2019 bei 67,7 Millionen Euro und wird voraussichtlich bis 2023 auf 92,2 Millionen Euro steigen. Das Defizit im Ergebnishaushalt liegt in diesem Jahr bei 2,8 Millionen Euro und wird in beiden Folgejahren unter anderem wegen coronabedingter Steuerausfälle auf 4,2 und 4,8 Millionen Euro anwachsen.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung mit Mitgliedern aus Rat und Verwaltung habe das Thema ausführlich besprochen, teilt Bürgermeisterin Ramona Schumann mit. Auch sie schließt sich jetzt der Empfehlung an, die die Arbeitsgruppe im vergangenen Monat ausgesprochen hat: Die Strabs soll 2021 beibehalten werden. „Die aktuelle Rechtslage lässt aus meiner Sicht derzeit keine andere Empfehlung zu“, so Schumann.

Moratorium soll den Zeitdruck nehmen

Für die Abschaffung der Strabs hat sich besonders der Verband Wohneigentum Pattensen eingesetzt. Dessen Vorsitzender Karl-Heinz Schieweg bittet nun um ein Moratorium bei der Straßensanierung. Die Stadt hatte ursprünglich ein auf zehn Jahre angelegtes Straßensanierungsprogramm geplant. Beginnen sollte es in diesem Jahr mit den Sanierungen der Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg. Den Anliegern wurde noch im Sommer angesichts des bestehenden Ratsbeschlusses versichert, sie würden finanziell nicht beteiligt.

Schieweg weist darauf hin, dass Anlieger spätestens drei Monate vor Beginn der Arbeiten über die voraussichtliche Höhe ihres Beitrags informiert werden müssen. „Das ist noch nicht geschehen, auch wenn die Anlieger bereits darum gebeten haben.“ Ein Moratorium würde den Zeitdruck aus der Angelegenheit nehmen, die rechtliche Lage könne dann noch einmal konkret sondiert werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Der Erste Stadtrat Axel Müller hatte bereits mehrfach bekräftigt, die Sanierung der Straßen solle nicht weiter verschoben werden. Ihr Zustand verschlechtere sich dann noch weiter, die Sanierung würde teurer. Die Stadt will dem Verband entgegenkommen: Bürgermeisterin Ramona Schumann empfiehlt, auf die Erhebung von Vorauszahlungen zunächst zu verzichten. Sie schließe noch nicht aus, dass in der anstehenden Beratung des Doppelhaushalts 2021/2022 noch andere Lösungen zur Absetzung der Strabs gefunden werden.

Der Rat wird über das Thema in der Sitzung am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr beraten. Der Sitzungsort wird noch bekannt gegeben.

Von Tobias Lehmann