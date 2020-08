Pattensen-Mitte

„Es ist ärgerlich“, sagt Nicola Kallmeyer-Hagspiel und meint damit den limitierten Spielraum, der ihr als Apothekerin bleibt. „Man hat uns gewaltig begrenzt. Vonseiten der Krankenkassen sind wir stark reglementiert in dem, was wir an Medikamenten rausgeben dürfen und müssen“, erklärt die 54-jährige Inhaberin der Marien-Apotheke, während sie sich in ihrem Bürostuhl niederlässt.

Wer ihr Geschäftszimmer betritt, könnte meinen, es habe bereits ein gutes Jahrhundert überstanden: Dicke Aktenordner und Bücher lasten auf dem antiken Mobiliar. Und so falsch ist der Eindruck auch gar nicht. Der Urgroßvater der Pharmazeutin übernahm 1892 die Apotheke.

Anzeige

Apothekerin bedauert Entwicklung zulasten der Patienten

Aktuell mehr ab- als aufwärts ginge es mit der Entwicklung der deutschen Apotheken, so empfindet es Kallmeyer-Hagspiel: „Wir sind heute eigentlich ein kostenloser Sachbearbeiter der Krankenkasse. Und somit sind wir darauf reduziert, auf Kassenrezepte eines der vier billigsten Arzneimittel raussuchen zu müssen, das der Arzt verordnet.“ Der Gesetzgeber habe diese Entwicklung forciert und den Krankenkassen den Weg geebnet, einen Preiskampf einzuläuten. Das ginge sehr zulasten der Patienten, bedauert die Apothekerin, die Mutter zweier jugendlicher Mädchen ist.

Weitere HAZ+ Artikel

„Stellen Sie sich vor, Sie benötigen ein Medikament, das zwar vorrätig, aber nicht für Sie bestimmt ist“, veranschaulicht die Apothekenchefin. „Und wissen Sie warum?“ Na? „Ganz einfach: Weil der Hersteller keinen Vertrag mit Ihrer Krankenkasse hat.“ Nicola Kallmeyer zuckt mit den Achseln: „Früher waren die Ärzte und wir ein eingespieltes Team: Wir hatten die Medikamente in der Schublade, waren zu 97 Prozent lieferfähig.“ Heute läuft es anders: „Der Arzt schreibt etwas auf und wir prüfen die Rabattverträge.“ Und was passiert, wenn diese nicht lieferbar sind? „Dann beziehen wir verbale Prügel vom Kunden. Andererseits: Würden wir die Mittel herausgeben, die wir hier haben, würde die Krankenkasse, die ein 18-monatiges Regressrecht hat, die Kosten nicht übernehmen.“

Das Wohl des Kranken ist das höchste Gesetz

Obwohl ihr die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben steht, lächelt Nicola Kallmeyer-Hagspiel freundlich und sagt: „Der Patient steht bei uns an erster Stelle, das Wohl des Kranken ist unser höchstes Gesetz. Das versuchen wir weiter zu leben, so gut es geht.“ Und das finde statt durch „die Beratung um das Rezept herum und nah am Menschen“.

Drei Generation arbeiten derzeit in der Marien-Apotheke. Quelle: Marian Prill

Ein Verkaufsdokument von 1789 attestiert der Marien-Apotheke die Existenz seit der Epoche der Aufklärung. Wenn jedoch Corona die Welt zum Erliegen bringt, muss auch ein Traditionsunternehmen arbeiten wie ein Start-up: Einen wahren Spießrutenlauf habe das Team hinter sich gebracht, als Desinfektionsmittel in gigantischen Mengen gebraucht wurden. Also wurde der nötige Alkohol aus einer Hamburger Destillerie bestellt und in Windeseile für die Kunden produziert.

Lesen Sie auch: Pattensen: Warum eine Rentnerin in Pattensen 200 Tonnen Lebensmittel sortiert

Und drei Generationen arbeiteten mit – so zum Beispiel die beiden Töchter, die unter Aufsicht von Vater Dietrich Kallmeyer, selbst Apotheker, die Flaschen etikettierten. Er schaut selbst noch regelmäßig vorbei und übernimmt Botengänge, obwohl er die Apotheke schon lange zuvor abgab. Das zeigt, auch in herausfordernden Zeiten, geht es immer irgendwie weiter.

Von Marian Prill