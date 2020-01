Pattensen-Mitte

Die umfangreichen Bauarbeiten an der Grundschule Pattensen laufen nach Angaben von Axel Müller, Erster Stadtrat von Pattensen und Leiter des Baubereichs, nach Plan. Dass in Teilen der abgerissenen Turnhalle Asbest gefunden wurde, sei „ärgerlich“. Der Zeitplan sei aber nicht gefährdet. Wie geplant, soll der neue Klassentrakt im Juli 2020 fertig sein und die Sporthalle mit Außenanlagen im Mai 2021.

Die Situation rund um die Grundschule an der Marienstraße wird von Stefanie Behrends nicht so positiv gesehen. Behrends ist Vorsitzende des Elternbeirats der Kita Mobile. Der Verein Mobile ist Träger des Horts für die Grundschule. Die Kinder werden in der ehemaligen Volksschule direkt neben der Grundschule betreut. Die Hortkinder nutzen das Außengelände der Grundschule mit. Wegen der Bauarbeiten wurde ein temporärer Schulhof auf den Bruchwiesen eingerichtet.

Dieses Gelände auf den Bruchwiesen ist nach Behrends Worten „eine Zumutung für die Schüler, Lehrer, Horterzieher und auch Eltern“. „Es rutschen immer wieder Kinder auf dem matschigen Untergrund aus und kommen dreckig in den Unterricht und nach Hause“, berichtet sie. Die Reinigungskräfte der Schule müssten täglich den Dreck aus Fluren und Räumen entfernen. Auch für Busfahrer und Eltern, die Kinder nach Hause bringen, seien verdreckte Kleidung „und vor allem Schuhe mit dicken Matschschichten darauf“ ein tägliches Ärgernis.

Begehung durch Vertreter der Stadt

Nachdem das Problem kurz vor der Winterpause im Schulausschuss Thema war, haben sich Vertreter der Stadt die Situation vor Ort angeschaut. Die Lösungsvorschläge der Stadt haben Behrends aber enttäuscht. Nach Meinung der Stadt würde das Auffüllen des aufgewühlten und matschigen Untergrunds mit Holzhäcksel, Rindenmulch oder Kies keine wirkliche Verbesserung bringen, weil dieses Material schnell wieder im Boden versinkt.

Stattdessen will die Stadt den sogenannten Wiesenschulhof hinter dem Schulgebäude mit Rindenmulch auslegen, damit Kinder dort in den Pausen spielen können. „Es werden schätzungsweise 200 Kinder diesen Schulhof nutzen können. Dies bedeutet im Umkehrschluss auch, dass mehr als die Hälfte der Kinder weiterhin auf den Bruchwiesen ihre Pause verbringen werden“, sagt die Elternvertreterin.

Da der Zustand der Bruchwiesen in den nächsten Monate nicht besser, sondern eher noch schlechter wird, hat Behrends die Stadt gebeten, trotz der Bedenken an den Bruchwiesen Material aufzuschütten. Sie schlägt vor, im besonders matschigen Bereich Vlies oder Folie auszulegen und darauf Holzhäcksel aufzubringen.

Der Erste Stadtrat Müller weist auf Anfrage aber darauf hin, dass die Stadt im Bereich der Bruchwiesen nur begrenzt eingreifen darf. „Dort ist Überschwemmungsgebiet“, sagt er. Massive Eingriffe in den Untergrund seien von der Unteren Wasserschutzbehörde der Region untersagt worden. Die Stadt wolle aber mit der Schulleitung gemeinsam überlegen, ob versetzte Pausenzeiten helfen könnten.

Reck soll jetzt in Bruchwiesen aufgebaut werden

Recht schnell ließ sich eine weitere Anfrage von Behrends klären: Um für mehr Abwechslung in den Pausenzeiten zu sorgen, sollten auf dem Bruchwiesenschulhof die Reckstangen aufgebaut werden, die bislang auf dem alten Schulhof standen. Der Aufbau sei schon im Juni 2019 zugesagt worden, betont Behrends.

„Ich dachte, das Reck steht schon.“ So lautet die erste Reaktion von Axel Müller. Wie er später erklärt, hat es offenbar innerhalb der Stadtverwaltung „Kommunikationsprobleme“ gegeben. „Das Reck war zugesagt, das Aufstellen hätte schon im Sommer passieren sollen“, versichert der Erste Stadtrat. Da das städtische Bauamt derzeit überlastet sei, wird der Auftrag an eine externe Firma vergeben.

