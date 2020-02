Zum 1. Januar 2021 soll die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Pattensen abgeschafft werden. Das hat der Rat beschlossen. Jetzt mach die Region Hannover als Kommunalaufsicht Druck. Sie will bis Monatsende wissen, wie die Stadt den Straßenausbau in Zukunft finanzieren will.