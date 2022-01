Pattensen

Das neue Jahr hat begonnen. Wir zeigen, welche Themen in diesem Jahr in der Stadt Pattensen besonders wichtig sein werden.

1. Feuerwehr in Pattensen braucht neue Häuser

Das Feuerwehrhaus in Koldingen soll durch einen Neubau an anderer Stelle ersetzt werden. Quelle: Mark Bode

Sie sind zu klein, weisen teils erhebliche Mängel auf und sind insgesamt nicht mehr zeitgemäß: Seit Jahren wird in Pattensen über neue Feuerwehrhäuser diskutiert. Derzeit haben noch alle acht Ortsfeuerwehren ein eigenes Zuhause. Doch zukünftig sollen mehrere Ortsfeuerwehren kooperieren. Das geht aus dem im November vergangenen Jahres veröffentlichten Feuerwehrbedarfsplan hervor. Das bedeutet: Alle Ortsfeuerwehren sollen ihre Eigenständigkeit behalten. Hüpede und Oerie, Jeinsen und Vardegötzen sowie Koldingen und Reden sollen demnach enger zusammenrücken. Stadtbrandmeister Henning Brüggemann zeigt sich hierzu offen. Vardegötzens Ortsbrandmeister Dieter Ramrath sieht hingegen noch Klärungsbedarf. Lediglich das Feuerwehrhaus in Pattensen-Mitte soll erhalten bleiben, vier Neubauten sollen kommen. Die Verwaltung empfiehlt, den Vorschlägen zu folgen. Die Pläne werden – sobald coronabedingt möglich – in der Sitzung des Feuerschutzausschusses diskutiert und später im Rat.

2. Steinstraße ist Schlusspunkt der Sanierung in Pattensen

Die Steinstraße soll im Zuge der Altstadtsanierung erneuert werden. Allerdings diskutieren Politik und Verwaltung noch über die geplanten Maßnahmen. Quelle: Mark Bode

Unter anderem die Sanierungen der Dammstraße und Talstraße sind abgeschlossen. Bleiben noch die Steinstraße und der Burgweg in der Altstadt. Diese Maßnahme soll in diesem Jahr beginnen. Allerdings hat sich die Politik gegen die ursprünglichen Pläne für die Steinstraße gestellt. CDU und Freie Wähler hatten sich im Ortsrat Pattensen-Mitte gegen die von der Verwaltung vorgeschlagenen breiteren Bürgersteige ausgesprochen. So sollten mehr Parkplätze erhalten werden. Die neuen Pläne, die vom Ortsrat mehrheitlich beschlossen wurden, stießen allerdings bei Behindertenvertretern wiederum auf Kritik, weil diese Probleme für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen fürchten. Auch die Verwaltung erachtet den Beschluss des Ortsrates als problematisch. Das erzürnt nun wieder die Kommunalpolitiker. Das Thema wird bereits im Januar auf die Tagesordnung im Ortsrat, im Bauausschuss sowie später im Stadtrat kommen.

3. Stadt Pattensen braucht ein neues Jugendkonzept

Die städtischen Mitarbeiter Philipp Nixdorf (links) und Ali Kara hatten im vergangenen Jahr eine Umfrage unter Jugendlichen gestartet. Die Antworten sollen in das neue Jugendkonzept einfließen. Quelle: Mark Bode

Es sei eine Bankrotterklärung der Jugendarbeit in Pattensen gewesen: Das von der Stadt im Ortsrat Pattensen-Mitte vorgelegte Jugendkonzept wurde von allen politischen Lagern massiv kritisiert. „Es fehlt jede Idee und Inspiration“, sagte Axel Steding im Sommer. Die Stadt reagierte und zog das Erarbeitete zurück. Schließlich wurde bekannt, dass das Konzept auf Basis von 1989 erarbeiteten Richtlinien jeweils nur aktualisiert worden war. Nun will die Stadt es allerdings richtig angehen und die Kinder und Jugendlichen der Stadt mit ins Boot holen. Eine Umfrage unter allen neun bis 20 Jahre alten Pattenserinnen und Pattensern war im vergangenen Herbst gestartet. Die Ergebnisse hätten schon präsentiert werden sollen, lassen aber noch auf sich warten. Später ist ein Workshop mit Jugendlichen, städtischen Mitarbeitern und Kommunalpolitikern geplant. Dann sei die Stadt in der Lage, eine zeitgemäße Richtlinie für die Jugendarbeit zu erarbeiten, sagt Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste.

4. Neue Kitas sollen in Pattensen entstehen

Die grauen Container, in denen die Krippenkinder betreut werden, sollen noch etwas länger bleiben – bis der Kita-Anbau in Hüpede erfolgt ist. Quelle: Kim Gallop

In Pattensen sollen neue Kindergartenplätze geschaffen und die Pläne dafür in diesem Jahr deutlich vorangetrieben werden. In Schulenburg soll eine neue Kita entstehen, in Hüpede der Anbau am bestehenden Gebäude beginnen. Die Planungen für die Vorhaben hatten sich im vergangenen Jahr verzögert. Die Verwaltung verkündet nun für Schulenburg: „Die geplante Auftragsvergabe des Neubaus an den Generalunternehmer ist für Anfang März 2022 geplant. Die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte durch den neuen Träger ist bisher für März 2023 vorgesehen.“ In Hüpede hatte sich der Rat für einen kostengünstigeren Anbau und gegen einen Neubau an anderer Stelle entschieden. 470.000 Euro sind für das Vorhaben veranschlagt. Noch immer steht die offizielle Zusage der Region Hannover für die längere Nutzung der als Notlösung fungierenden Modulbauten aus. In diesen werden die Krippenkinder derzeit betreut. Eine Zusage für eine Nutzung bis Mitte 2023 könnte in wenigen Wochen erfolgen.

5. Wie geht es mit der Leine-Volkshochschule weiter?

VHS-Mitarbeiterin Heike Ermsich protestiert gegen die Entscheidung des Pattenser Rates, nicht für eine weitere Förderung der Leine-VHS zu stimmen. Quelle: Johannes Dorndorf

Mit dieser Abstimmung hatten die 30 Ratsmitglieder in Pattensen gleich in zwei weiteren Kommunen für Unruhe gesorgt: Die knappe Entscheidung gegen eine Finanzspritze für die Leine-Volkshochschule (VHS) hatte die Einrichtung an den Rand der Insolvenz geführt. Die Pattenser Ratsmitglieder erklären hier ihre Entscheidung. Nur die kurzfristige Unterstützung aus Laatzen hat den Insolvenzantrag abwenden können. Wie es mit der Einrichtung konkret weitergehen wird, ist aber ungewiss. Bleiben die drei Kommunen Pattensen, Hemmingen und Laatzen Gesellschafter? Steigt Pattensen womöglich aus? „Es ist nicht ausgeschlossen, dass man über solche Dinge auch spricht. Es gibt keine thematischen Tabus“, sagt Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann. Sollte sich Pattensen komplett zurückziehen? Wie soll in dem Fall Erwachsenenbildung in der Kommune in Zukunft aussehen? Es gibt viele Fragen, die im Laufe des Jahres von Politik und Verwaltung beantwortet werden müssen.

