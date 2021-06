Pattensen-Mitte

Seit Anfang dieser Woche dürfen Mitarbeiter von Apotheken den digitalen Impfnachweis ausstellen. Die Nachricht hatte Nicola Kallmeyer am Mittwoch zuvor erreicht. „Es war etwas sportlich, das in der kurzen Zeit umzusetzen“, sagt die Betreiberin der Marien-Apotheke in Pattensen-Mitte. Zusammengebrochene Server, teils frustrierte Kunden, Beschimpfungen und Arbeiten bis in den späten Abend hinein waren die Folge.

Sie sei nicht glücklich darüber, dass das Bundesgesundheitsministerium das Ausstellen der digitalen Impfnachweise überstürzt gestartet habe. „Ich würde mir wünschen, dass man erst denkt, dann richtig plant und dann die darüber informiert, die das umsetzen sollen. Die könnten mit ihren Erfahrungen Tipps geben“, sagt Kallmeyer beim Gespräch in ihrer Apotheke an der Marienstraße am Dienstagnachmittag. Für sie hätte es keinen Unterschied gemacht, eine Woche später mit dem Ausstellen zu beginnen. „Dann hätte das System vernünftig laufen können, und es wäre nicht halbherzig gewesen. So sehen wir als Apotheker stümperhaft aus“, beklagt sie. „Dabei liegt es an der uns zur Verfügung gestellten Technik.“

250 Anfragen am Donnerstag

„Es lief hinter den Kulissen etwas schwierig ab“, sagt Kallmeyer. Schon kurz nach Veröffentlichung der bevorstehenden Ausstellung hätten sie und ihre Mitarbeiter vergangenen Donnerstag rund 250 Anfragen per Telefon oder persönlich gehabt. „Die meisten hatten Verständnis, dass es erst am Montag losgehen sollte. Einige haben geschimpft. Der Unmut war groß.“

Kallmeyer reagierte darauf prompt und erstellte bereits Donnerstag einen Zettel, auf dem alle Interessierten die erforderlichen Daten aus dem Personal- sowie Impfausweis eintragen und nach einem Abgleich der Daten bei den Mitarbeitern der Apotheke abgeben konnten. „Wir sagten allen, dass wir ihre Daten übermitteln, sobald das System scharf geschaltet ist. Damit konnten wir die meisten beruhigen.“

Technik versagt am Montagmorgen

Doch der gut gedachte Plan ging nicht auf, weil die Technik versagte. Für Verwirrung bei Apothekern bundesweit habe am Montagmorgen die Nachricht des Betreibers des zu nutzenden Computersystems gesorgt, dass alle Nutzer ihre Zugangsdaten erneuern und einen 15-stelligen Code erstellen sollten. „Das allein trug schon dazu bei, dass das System überlastet war und schließlich zusammenbrach“, sagt Kallmeyer. Sie habe anschließend versucht, sich einzuloggen, doch der Versuch scheiterte. „Man sucht den Fehler ja zunächst bei sich“, sagt sie. Immer wieder wollte sie einen Testlauf mit ihren eigenen Daten versuchen, doch sie scheiterte. Die Anfragen am Tresen der Apotheke häuften sich, der Stapel der abgegebenen Unterlagen wuchs auf insgesamt 104 an.

Um 11.30 Uhr habe der Landesapothekerverband schließlich eine E-Mail versandt mit dem Hinweis darauf, dass das System überlastet sei und sich niemand Gedanken machen sollte. Kallmeyer versuchte es neben der gewöhnlichen Arbeit immer wieder, doch erst am Abend – nach Schließung der Apotheke – hatte sie Erfolg. Bis 22 Uhr arbeitete sie die 104 Zettel ab, schickte den Kunden eine E-Mail mit dem Verweis, dass ihr erstellter QR-Code zur Abholung bereitliege oder rief die Personen an. Diese Gespräche hätten am meisten aufgehalten. „Viele hatten noch Nachfragen, wie sie diesen QR-Code überhaupt nutzen können und welche App sie brauchen“, schildert Kallmeyer.

Auch am Dienstag hakt es im System

Verwirrung herrschte zwischenzeitlich noch darüber, ob für die Erst- und Zweitimpfung jeweils ein QR-Code erstellt werden müsste. „Eine App war für zwei QR-Codes gar nicht ausgelegt. Das wurde aber schnell korrigiert“, sagt die Apothekerin. Ihre Hoffnung war, dass das Computersystem ebenfalls schnell überarbeitet werde und am Dienstag endlich reibungslos funktioniere. Doch dem war nicht so. „Am Morgen konnte ich zwei QR-Codes erstellen, danach war wieder alles vorbei“, sagt die Apothekerin. Sie habe sich vorgenommen, vorerst alles in den Abendstunden oder vor der Öffnung der Apotheke am Morgen zu erledigen. „Es ist eine Konzentrationssache“, sagt sie zu der Arbeit. Neben dem Namen benötigt sie das Geburtsdatum, den erhaltenen Impfstoff samt Nummer sowie Zeitpunkt der beiden Impfungen.

Der 38-jährige Dirk Landsberg aus Pattensen-Mitte überträgt seine Daten des Personal- und Impfausweises auf ein Blatt Papier. Dafür hatte die Marien-Apotheke Gartentisch und Stuhl vor dem Schaufenster aufgestellt. Quelle: Mark Bode

Der am Ende erstellte QR-Code – ein Viereck mit schwarzen und weißen Kästen – kann in die Corona-Warn-App oder die CovPass-App eingepflegt werden. „Das ist praktisch. Dann muss ich nicht den prähistorischen gelben Impfausweis mit mir herumtragen“, sagt Dirk Landsberg. Der 38-Jährige aus Pattensen-Mitte wollte am Dienstagnachmittag gern seinen digitalen Impfnachweis erhalten. Doch auch er wurde von Kallmeyer darüber aufgeklärt, dass das nicht so einfach geht. „Die Apotheker tun mir leid. Die ganze Sache wurde nicht lange genug vorbereitet“, sagt er während des Ausfüllens der Unterlagen vor der Tür.

Bezahlung ist noch gar nicht geregelt

Laut Kallmeyer sei die Bezahlung für die geleistete Arbeit ebenfalls noch nicht richtig vorbereitet worden. „Wir wissen noch gar nicht, über welche Seite wir das abrechnen können“, sagt die Apothekerin. „Es ist ja schon Aufwand für uns. Es wäre schade, wenn eine Diskussion über die Vergütung aufkäme. Denn man darf es nicht nur auf das Eingeben der Daten herunterbrechen.“ Schließlich gehe der Einsatz der Apotheker häufig über das schlichte Erfassen der Daten hinaus.

Sie habe beim plötzlichen Schnellstart des digitalen Nachweises ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. „Es erinnert mich sehr stark an die Ausgabe von Masken und später die durchgeführten Schnelltests“, sagt Kallmeyer. Bei den Aktionen sei übereilt gehandelt worden, und Apotheker wären oftmals allein gelassen worden. „Das ist nicht ganz fair“, sagt sie. Sie sei allerdings grundsätzlich erfreut darüber, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Apotheken die Aufgaben anvertraue. Das sei auch angebracht. „Wir haben schließlich ein flächendeckendes und leistungsstarkes Apothekennetz und sind volksnah.“

Von Mark Bode