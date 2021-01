Pattensen-Mitte

Bislang galt für alle bei der Stadtbücherei Pattensen ausgeliehenen Medien eine Ausleihzeit bis Anfang Februar. Diese wurde nun aber aufgrund des bis zum 14. Februar geltenden Lockdowns verlängert. Stadtmitarbeiterin Susanne Ewler teilte mit, dass die Ausleihe für alle Medien nun automatisch bis Ostern verlängert wird. Das hatten die Verantwortlichen entschieden, die in Hannover das Verbuchungssystem betreuen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dennoch appelliert die Stadtbücherei an alle, die bereits vor dem Lockdown Medien ausgeliehen hatten, diese schnellstmöglich zurückzubringen.

Pattenser Büchereikatalog ist im Internet einsehbar

Das Team sei trotz der coronabedingten Schließung der Einrichtung zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten vor Ort. Leser können am Haupteingang der Grundschule bei „Stadtbücherei“ klingeln. Ein Mitarbeiter melde sich über die Gegensprechanlage und komme anschließend zur Tür. Empfehlenswert sei, sich vorab per Telefon oder E-Mail anzukündigen. „So könnte bei dieser Gelegenheit alter Lesestoff gegen neuen getauscht werden“, heißt es in der Mitteilung. Interessierte können sich vorab im Internet auf www.stadtbuecherei-pattensen.de/ informieren, welche Medien zur Verfügung stehen. Grundschulkinder können die vor dem Eingang aufgestellte Box zur Rückgabe von Büchern und anderen ausgeliehenen Medien nutzen.

Das Angebot der sogenannten Lockdown-Lesetaschen werde laut Stadt sehr gut angenommen. Wer eine solche Tasche wünscht, kann unter Telefon (05101) 1001385 sowie per E-Mail an schneider@pattensen.de seine Wünsche angeben. Zu einem vereinbarten Termin steht das Lesematerial dann zum Abholen bereit.

