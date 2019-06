Pattensen-Mitte

Die Polizei in Pattensen sucht Zeugen wegen eines Falles von Verkehrsunfallflucht. Nach Auskunft der Polizei hat sich am Sonntag an der Göttinger Straße in Höhe der Hausnummer 37 ein Verkehrsunfall ereignet: Gegen 9.25 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin mit dem Außenspiegel eines grauen PKW den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Opel. Der oder die Verantwortliche entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Durch einen Zeugen wurde der Verkehrsunfall beobachtet. Dieser konnte auch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges ablesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro an dem geparkten Opel.

Wer weitere Hinweise hat, meldet sich beim Polizeikommissariat Springe unter Telefon (0 50 41) 9 42 90 oder bei der Polizeistation Pattensen unter Telefon (0 51 01) 1 20 59.

Von Kim Gallop