Schulenburg

Die Ausstellung „Mit allen Sinnen glauben“ unter freiem Himmel an der Thomaskirche in Schulenburg soll die Besucher mit auf eine Sinnesreise nehmen. „Wir wollen rund um die Kirche die Sinne anregen: hören, sehen, riechen, tasten, schmecken“, sagt Mitorganisatorin Gunda Gunkel. Die Besucher können an den verschiedenen Anlaufpunkten ihre Sinne „intensiv erleben“, wie es Gunkel nennt. Neben den einzelnen Experimenten hängen verschiedenfarbige Zettel. Die gelben Blätter enthalten christliche Texte, weiße weltliche und blaue zeigen Gedichte.

Die Stationen auf dem Gelände der Gemeinde sind zwar schon bestückt, richtig starten soll die Ausstellung aber mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 22. Juli. Die Stationen sollen bis zum Ende der Ferien Anfang September erhalten bleiben.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Buch inspiriert

Gunkel hat mit ihren Mitstreiterinnen Helga Maßmann, Katharina Hüttmann, Franziska Bittl und Annika Günther das Projekt umgesetzt. Die Ausstellung ist vom gleichnamigen Buch von Wolfgang Putschky inspiriert worden. Der Hintergedanke der engagierten Helferinnen: „Gott hat uns fünf Sinne gegeben, welche zu einem Großteil unser Leben ausmachen. Es ist für die meisten schwer vorstellbar, einen dieser Sinne nicht zu haben“, sagt Gunkel.

Stationen werden regelmäßig überarbeitet

Gunkel kündigt an, dass sich die einzelnen Stationen in den nächsten Wochen vereinzelt angepasst oder erneuert werden. „Wir wissen nicht, wie lange die Pflanzen zu den Themen Schmecken und Riechen durchhalten und eventuell ersetzt werden müssen“, sagt Gunkel.

Die Ausstellung an der Thomaskirche in Schulenburg, Schulstraße 2, ist rund um die Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Mark Bode