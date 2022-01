Schulenburg

Eine 25-Jährige ist am Sonntag, 9. Januar, gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße 202 zwischen Jeinsen und Schulenburg gegen einen Baum gefahren. Der Unfall ereignete sich rund 50 Meter vor dem Ortseingang Schulenburg.

Laut dem auch für Pattensen zuständigen Kommissariat Springe habe sich kein konkreter Grund für den Unfall finden lassen. Die Fahrerin aus Hameln verletzte sich leicht. Ihr 24-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Feuerwehr wird zu Unfall auf K 202 gerufen

Auch die Ortsfeuerwehr Schulenburg wurde zu dem Unfall gerufen und rückte mit sechs Einsatzkräften in einem Fahrzeug an. In der Alarmierung hieß es noch, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, was dann aber nicht der Fall war. Die Mitglieder der Feuerwehr fingen die auslaufenden Betriebsstoffe auf und beendeten den Einsatz nach rund einer Stunde.

Von Tobias Lehmann