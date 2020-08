Pattensen

Ein auf dem Parkplatz am Rewe-Center geparkter Seat ist am Sonnabend beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.20 bis 17.32 Uhr auf einer der mittleren Parkflächen an der Johann-Koch-Straße. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05041) 9 42 90 mit dem Polizeikommissariat Springe oder unter (05101) 85 59 50 mit der Polizeistation Pattensen in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj