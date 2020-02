Dreißigjähriger Krieg. Weserbergland. Der junge Ziegenhirte Jost Bicker flieht vor marodierenden Söldnern. In einer Höhle trifft er auf zwei kleinwüchsige Männer. Sie sammeln Mineralien für die Glasmanufakturen in Venedig. Und sie haben Speck und Brot. Jost schließt sich ihnen auf ihrem Weg zurück nach Venedig an.

Ein Junge kommt hinzu, unter seiner Kleidung verbirgt sich indes ein hübsches Mädchen. Josts erste große Liebe. In seinem Überschwang berichtet er einem mitreisenden Söldner von seinem Liebesglück. Der Söldner vergewaltigt Stina und wird von Jost in seiner besinnungslosen Wut im nahen Fluss ertränkt. Das Verbrechen bleibt unerkannt, und so geht es weiter in Richtung der hohen Berge.

Würzburg, Augsburg, Innsbruck, Bozen. Hinter jeder Wegbiegung locken neue Abenteuer und manch köstliches Liebesglück. Dann Venedig mit seiner verschwenderischen Pracht – und die Glasinsel Murano mit ihren Aufstiegsmöglichkeiten. Jost lacht das Glück, bis er sich leichtsinnig in Gefahr begibt und den Angeboten des französischen Königshofs erliegt. Doch der Verrat des Glasgeheimnisses ist schon seit Jahrhunderten mit einer grausamen Todesstrafe belegt …

„Der Gläserne Dolch“ (ISBN 978-1709550522) hat 330 Seiten und kostet 11,99 Euro. Das Buch kann unter www.amazon.de bestellt werden. Mehr Infos gibt es unter vonlonski.net auf der Homepage.