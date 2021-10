Pattensen-Mitte/Koldingen

Immer wieder ereignen sich Unfälle im Bereich der Auffahrt in Fahrtrichtung Norden von der Bundesstraße 3 auf die B443 in Richtung Koldingen. Seit vielen Jahren ist das ein Unfallschwerpunkt. Bislang hatten kleinere Maßnahmenversuche nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Doch für das Jahr 2022 kündigt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereiches Hannover der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, auf Nachfrage dieser Zeitung an, dass ein Beschleunigungsstreifen gebaut werden soll. Details sind noch nicht bekannt. „Wir sind derzeit in der Bauvorbereitung“, sagt Fischer.

Polizei fordert Baumaßnahme seit mehr als zehn Jahren

Schon im Jahr 2008 hatte sich der damalige Leiter der Polizeistation Pattensen, Ernst Knolle, für eine bauliche Veränderung ausgesprochen. „Der Bau eines Beschleunigungsstreifens wäre hilfreich“, sagte er damals schon. Ähnlich äußerte sich der langjährige Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Springe, Lutz Fricke. Ohne bauliche Veränderungen, wie etwa einen Beschleunigungsstreifen, werde sich die Situation kaum ändern, sagte er. Fricke wurde in diesem Jahr von Joachim Willmann abgelöst. Dieser zählte für den gesamten Kreuzungsbereich der B443 für die vergangenen drei Jahre insgesamt 46 Unfälle.

„Das ist schon erheblich“, sagt Willmann. Allerdings sind die Zahlen schon deutlich gesunken. Beispielsweise vermeldete die Polizei für 2014 in dem Bereich 33 Unfälle. Die meisten Vorfälle in den vergangenen drei Jahren seien lediglich Blechschäden gewesen, einige Leichtverletzte habe es gegeben, berichtet Willmann. „Aber zum Glück keine Schwerverletzten“, sagt der neue Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Springe.

Unfallkommission bewertet Unfallhäufungen

Fischer erklärt, dass aufgrund der Verkehrsbelastung des Übergangs der B3 zur B443 ein Beschleunigungsstreifen nicht zwingend erforderlich sei. Aber die hohen Unfallzahlen hatten die Unfallkommission schließlich auf den Bereich aufmerksam gemacht. „Aufgabe der Unfallkommission, bestehend aus Polizei, Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde, ist es, Unfallhäufungen zu erkennen, sie zu bewerten und bauliche oder verkehrsregelnde Maßnahmen zur Beseitigung und Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen, die sodann umgesetzt werden“, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Das Schild Vorfahrt gewähren an der Zufahrt zur Bundesstraße 443 zwischen Pattensen-Mitte und Koldingen soll im nächsten Jahr einem Beschleunigungsstreifen weichen. Quelle: Mark Bode

Ein Lösungsansatz ist im Jahr 2013 das Aufstellen eines Stopp-Schildes gewesen. Damit sollte das Einfädeln sicherer gemacht werden. Doch weil dieses keine erkennbare Wirkung zeigte, wurde die Anordnung wieder zurückgenommen. Seitdem steht dort wieder ein Vorfahrt-achten-Schild.

Landesbehörde fehlen die Ressourcen

Seit 2015 sei der Beschleunigungsstreifen laut Fischer ein Thema bei der Landesbehörde. Doch viele Jahre ist nichts passiert. Warum? „Wir haben unsere Ressourcen in größere Maßnahmen gesteckt“, erklärt der Behördenleiter. „Bis zum vergangenen Jahr fielen die Autobahnen noch in unseren Bereich“, sagt Fischer weiter.

Fischer rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis drei Monaten, sofern der Beschleunigungsstreifen als Einzelmaßnahme umgesetzt wird. Es bestehe aber auch noch die Möglichkeit, dass die Errichtung der Anschlussrampe mit der ebenfalls für das nächste Jahr geplanten grundlegenden Sanierung der B443 von Koldingen bis zum Anschluss an die Autobahn 7 kombiniert wird. Für den Beschleunigungsstreifen, für den ein Stück landwirtschaftliche Fläche angekauft werden muss, rechnet Fischer mit Gesamtkosten von rund 300.000 Euro.

Wie wirkt sich Bau auf mögliche Ortsumgehung aus?

Unklar ist, ob ein Beschleunigungsstreifen Auswirkungen auf den möglichen Bau einer Ortsumgehung der B443 hat. Über die Straße um Koldingen herum wird seit Monaten kontrovers diskutiert. Nach ersten Plänen zweigt eine Ortsumgehung, die südlich an Koldingen vorbeiführt, unmittelbar nach der Auffahrt auf die B443 ab.

Offen ist zudem noch, wie der Radverkehr auf der B443 die neue Auffahrt von der B3 zukünftig passieren kann. „Die Stelle ist jetzt schon schwierig zu überblicken“, sagt Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU). Sie begrüßt die Entscheidung der Landesbehörde, nun tätig zu werden. „Ich bin ganz begeistert. Das ist ein großer Unfallschwerpunkt, weil viele Autofahrer von der B3 abbiegen und glauben, es gibt schon einen Beschleunigungsstreifen“, sagt Schunder. Ähnlich sieht es auch der designierte Ortsbürgermeister für Pattensen-Mitte, Martin Jausch: „Man bekommt es häufig beim Vorbeifahren mit, dass sich dort Unfälle ereignen. Die Stelle ist auch schwer einzusehen, weil es hinter einer Kuppe liegt und manche Autofahrer mit viel Tempo unterwegs sind.“

Von Mark Bode