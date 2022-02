Pattensen-Mitte

Eine böse Überraschung hat der Besitzer eines BMWs erlebt, der seinen Wagen am Sonnabend auf dem Parkplatz am Calenberg Center in Pattensen abgestellt hatte. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, war die Lackierung an der linken Seite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.

Auto am Calenberg Center beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Der schwarze BMW aus der 3er-Reihe war von 12.30 Uhr bis etwa 13 Uhr auf dem Areal an der Johann-Koch-Straße geparkt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Sie können sich in der Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101) 855950 melden oder im Kommissariat in Springe, das auch für Pattensen zuständig ist. Dieses ist unter Telefon (05041) 94290 zu erreichen

Von Andreas Zimmer