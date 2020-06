Pattensen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) in Pattensen baut vermehrt alte Gemüsesorten zur Erhaltung der Vielfalt an. Dabei wird etwa eine alte Tomatensorte erhalten, die ursprünglich aus Mexiko stammt – einem Land mit niedrigen Niederschlagswerten. Da auch in Deutschland in den letzten Jahren die Dürre im Sommer zugenommen hat, könnte dies ein wichtiger Schritt sein. Das teilte jetzt BUND-Sprecherin Sibylle Maurer-Wohlatz mit.

Die historischen Tomatenpflanzen treiben ihre Wurzeln in einer Tiefe von bis zu zwei Metern aus, um sich das nötige Wasser für ihr Wachstum zu holen. Voraussetzung ist, dass man sie nicht durch regelmäßiges Wässern „verhätschelt“. Nach dem Pflanzen werden sie lediglich angegossen.

Anzeige

„Alte Nutzpflanzenarten haben Eigenschaften, die sich Landwirte und Profi- und Hobbygärtner, für die heute gängigen Sorten wieder sehnlichst wünschen“, sagt Maurer-Wohlatz. Weil Regen – auch hierzulande – übers Jahr immer öfter ausbleibt, trocknen die Böden aus. Das hat zur Folge, dass Pflanzen verdorren und Landwirte wie Gärtner weniger ernten. Schlimmstenfalls fallen Ernten komplett aus.

Weitere HAZ+ Artikel

Die historische Tomatensorte hat sich gut entwickelt. Wenn sie reif ist, soll aus ihr Saatgut gewonnen werden. Quelle: Sibylle Maurer-Wohlatz

Bedarf an Pflanzen, die wenig Wasser brauchen

Dringend gebraucht werden daher Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen – also eine Trockenresistenz besitzen. Solche ursprünglichen Resistenzeigenschaften haben viele alte Gemüse- und Getreidearten, so der BUND. So wurden bestimmte Maissorten schon von den Ureinwohnern Südamerikas in trockenen Böden angebaut, wo sie gediehen.

Solche Eigenschaften indigener Sorten versuchen Züchter durch Einkreuzen in moderne Sorten „einzubauen“. Das soll sie widerstandsfähig gegen Dürren machen. Deshalb ist es laut BUND so wichtig, die Vielfalt alter Nutzpflanzensorten zu erhalten. Und dies geht am besten, wenn sie angebaut werden, um daraus das wertvolle Saatgut auch für Neuzüchtungen zu gewinnen. Zugleich sind sie wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen, unter anderem Hummeln, von denen sie bestäubt werden.

Arche auf Christian Redekers Acker angelegt

Die Pattensener Naturschützer haben im April ein Projekt zur Rettung der Artenvielfalt auf dem Acker und im Garten auf einem Feld des Pattenser Landwirts Christian Redeker gestartet. Die Idee zu dieser „Arche der Nutzpflanzen“ hatte Sibylle Maurer-Wohlatz, die sich für den BUND seit vielen Jahren aktiv um den Erhalt alter Sorten kümmert.

Jedes Jahr organisiert sie mit ihrem Mann Dietrich Wohlatz zu diesem Zweck auch die Tomatenbörse in Reden, auf der die Besucher neben Tomaten- auch Zucchini- oder Paprikapflanzen erstehen können.

Auf dem Acker von Redeker befinden sich auch die Pflanzenbeete, die rund 60 Bürger in dieser Saison bei dem Landwirt gemietet haben. Auf dem vom BUND eingesäten Acker gedeihen inzwischen allein 15 alte Tomatensorten. Außerdem wachsen Zucchini, Paprika, einige historische Kürbissorten wie Muscadet de Provence sowie Maissorten wie Painted Mountain, deren Samen bunt sind. Und sogar Haferwurz, eine sehr alte, in Vergessenheit geratene Gemüsepflanze soll hier gedeihen. Wie Maurer-Wohlatz erläutert, stammt sie aus dem Mittelmeerraum, wo sie seit der Antike angebaut wurde. Wie bei der Schwarzwurzel, werden auch beim Haferwurz die Wurzeln als Gemüse verwendet.

Gefährdete Wildblumen retten

Aber auch gefährdete Wildblumen wie die Kornrade, die zur Familie der Nelkengewächse gehört, sind Teil des BUND-Projekts. Weil sie giftig ist, war die Pflanze früher angesichts meist mangelhafter Getreidereinigung bei den Landwirten ein „gefürchtetes“ Ackerunkraut. Heute gilt die Konrade, die 2003 von der Loki-Schmidt-Stiftung zum Schutz gefährdeter Pflanzen zur Blume des Jahres gewählt wurde, als vom Aussterben bedroht. Extra für die Wildbienen wachsen in Pattensen jetzt daneben Sonnenblumen, Mohn und Rittersporn.

„Jetzt heißt es erst einmal: warten, dass alle Pflanzen gut gedeihen“, sagt Maurer-Wohlatz. Im Spätsommer und Herbst sollen dann die Früchte zur Gewinnung neuen Saatguts der alten Sorten möglichst reichlich geerntet werden. Und im August gibt es für alle, die sich für das BUND-Projekt interessieren, eine Tomatenverkostung auf dem Acker – allerdings nur, wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie erlaubt.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop