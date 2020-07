Koldingen/Pattensen

Im Hinblick auf die am 15. Juli endende Brut- und Setzzeit hat die Pattenser Ortsgruppe des BUND eine Aktion zum Erhalt der Artenvielfalt gestartet. Am Koldinger Feldrand am Jeinser Weg trafen sich dazu am Mittwoch 16 Personen zur Premiere eines Runden Tisches im Freien. Eingeladen waren der Bezirkslandwirt für Pattensen, Dirk Meier, die Vorsitzenden der Realverbände, Vertreter der Stadt Pattensen, der Straßenmeisterei in Ronnenberg, der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sowie von der Jägerschaft Hannover-Land und Schulenburg.

Die Pattenser Naturschutzbeauftragte Sibylle Maurer-Wohlatz (links) erläutert die Bedeutung des blütenreichen Randstreifenerhalts für Insekten. Rechts im Bild ist Mareike Herbst von der Landwirtschaftskammer. Quelle: Torsten Lippelt

Brut- und Setzzeit endet am Mittwoch, 15. Juli

Mit dieser Initiative möchte der BUND verhindern, dass – wie seit vielen Jahren – kurz nach Ende der Schonfrist fast zeitgleich die Gras- und Grünstreifen an vielen Feld-, Weges- und Straßenrand gemäht werden. Während der Brut- und Setzzeit seit April mussten nicht nur Hunde in der Feldmark angeleint werden, um Bodenbrüter, junge Feldhasen und Rehkitze zu schützen. Auch Bäume, Hecken und Wiesen durften nur eingeschränkt gestutzt und gepflegt werden. „Innerhalb weniger Tage wird nun durch die Mahd der Lebensraum vieler Insekten wie Heuschrecken, Käfer und Raupen zerstört. Schmetterlinge, Wildbienen, die im Unterschied zu Honigbienen nur im Radius von rund 500 Metern um ihre Nester aktiv sind, und andere Insekten verlieren so wichtige Nahrungspflanzen“, sagt Sibylle Maurer-Wohlatz, die eine von Jahr zu Jahr wachsende Gefahr für die Vielfalt der hiesigen Tier- und Pflanzenwelt sieht. Die langjährige Geschäftsführerin des BUND Region Hannover ist im Februar 2019 von der Regionsversammlung einstimmig zur ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten für den Bereich der Stadt Pattensen bestellt worden.

BUND möchte Akteure miteinander ins Gespräch bringen

„Ich möchte, dass die Stadt und die Regionsbehörden, die Naturschutzorganisationen, die örtlichen Landwirte und die Jägerschaft miteinander ins Gespräch kommen, wie wir mit diesem Problem umgehen“, sagt Maurer-Wohlatz. Während der rund einstündigen Gesprächsrunde, die nahe dem Koldinger Storchennest stattfand, verdeutlichten die 16 Teilnehmer dabei unbeeindruckt im Nieselregen stehend differenziert ihre Standpunkte.

Spezielle Mischungen am Wegesrand aussähen

So wünschte sich der BUND ebenso wie Stephan Held von der Unteren Naturschutzbehörde für die in den nächsten Wochen auch in Pattensen beginnende Erntezeit kurzfristig eine zeitliche Entzerrung der damit zusammenhängenden Mähaktionen am Wegesrand. Zudem sollten Blühstreifen mit bevorzugt mehrjährigen Pflanzen gesät werden. Die Region hält dafür Mischungen mit regional passendem Saatgut vor. Mareike Herbst von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen betonte die Bedeutung der Bewirtschaftung dieser Streifen. „Naturschutz geht nur in Kooperation. Aber es muss halt nicht gleich jeder am 15. Juli losfahren und mähen“, betonte die Fachfrau.

Auch der Koldinger Landwirt Hans-Heinrich Schnehage (von links), der Schulenburger Bezirkslandwirt Dirk Meier und der Jeinser Landwirt, Jäger und NABU-Aktive Andreas Sehlen diskutieren beim Runden Tisch mit. Quelle: Torsten Lippelt

Landwirte machen Notwendigkeit der Mähaktionen deutlich

Landwirte wie der Koldinger Hans-Heinrich Schnehage, sein Schulenburger Kollege Dirk Meier und der Jeinser Andreas Sehlen betonten jedoch, dass ein Mähen am Weges- und Feldrand vor der Erntezeit erforderlich sei. Das ergebe sich allein schon in Anbetracht der Breite der landwirtschaftlichen Wege und der Fahrzeuge bei Begegnungsverkehr mit anderen Autos, Radfahrern und Fußgängern, erläuterten sie.

„Wir wollen sehen, dass wir gemeinsame Lösungen entwickeln oder finden“, sagte Maurer-Wohlatz. Dies könne man auch nicht pauschal, sondern oft nur mit individuellen und regionalen Ansätzen. Dazu wurde beim Runden Tisch nun ein E-Mail-Verteiler aller Teilnehmer erstellt und ein weiteres Treffen im Herbst nach der Erntezeit vereinbart.

Zudem wollen sich die Akteure über vergleichbare Gemeinschaftsprojekte zum Erhalt der Artenvielfalt am Wegesrand informieren. Auch die Vielzahl an Multiplikatoren bei diesem Runden Tisch sollte durch die Weitergabe gesammelter Informationen helfen, „um die Funktion der Wegränder wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern“, sagte Maurer-Wohlatz.

