Pattensen-Mitte

Das Pattenser Bad unterstützt eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). Dabei werden Badegäste am Sonnabend darum gebeten, bei einem Besuch am Sonnabend, 12. März, auf freiwilliger Basis einen Euro mehr für die Eintrittskarte zu bezahlen. Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann hat sich dazu entschieden, die Spendenmöglichkeit zusätzlich auf Sonntag auszuweiten. Das Geld geht laut DGfdB zu 100 Prozent an das UNO-Flüchtlingshilfswerk, mit dem ukrainische Kriegsopfer unterstützt werden.

Im Eingangsbereich des Bades wird am Wochenende dafür eine Spendendose aufgestellt, in die die Badbesucher ihren Betrag stecken können. Oeltermann will allerdings gern noch direkt die inzwischen hier lebenden Menschen aus dem vom Krieg erschütterten Land unterstützen. „Sie sollen zwischendurch auch mal auf andere Gedanken kommen“, sagt er. Deshalb können sie sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bades melden und kostenlos schwimmen gehen.