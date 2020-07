Reden

Noch wirkt sie relativ gefasst. Während bei einigen Erzieherinnen oder Eltern schon Tränen fließen, ist bei Bärbel Schmedes kein Abschiedsschmerz zu spüren. „Die Wehmut kommt sicherlich noch, wenn ich zu Hause bin. Ich muss das erst mal alles sacken lassen“, sagt Schmedes. Seit 30 Jahren besteht in Pattensen der evangelische Kindergarten Reden-Koldingen. Sechs Monate nach der damaligen Eröffnung stieß Schmedes zum Team hinzu – dafür hatte die Groß- und Außenhandelskauffrau im Textilbereich gerade die Branche gewechselt. 29,5 Jahre war sie in dem Kindergarten tätig. Bis jetzt. Nun geht sie in den Ruhestand – und wurde am Montagnachmittag entsprechend feierlich auf dem Gelände der Einrichtung verabschiedet.

Spalier für Bärbel Schmedes - und diese ist sichtlich überrascht. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

Überraschung ist gelungen

„Ich habe zwar mitbekommen, dass es irgendwelche Planungen gibt. Aber diese Größenordnung hat mich total überrascht. Ich bin sehr gerührt, vor allem wegen des Besuchs von unseren ehemaligen Kindergartenkindern“, sagte Schmedes, nachdem sie an einem Spalier von Menschen vorbeispaziert und mit Blumen überhäuft worden war.

Weitere HAZ+ Artikel

Zu den Teilnehmern der Abschiedsfeier, die der Elternrat um Michael Wehrmann binnen zehn Tagen auf die Beine gestellt hatte, gehörten außerdem Kinder und Eltern aus der aktuellen Besetzung sowie Vertreter der Kommunalpolitik und der Kirchengemeinde St. Lucas als Einrichtungs-Träger. Für alle war und ist Bärbel Schmedes nur die „Schmedi“.

Wie viele Kinder Schmedi betreut hat? Schwer zu sagen. „Das ist eine Rechenaufgabe. Wir haben in der Gruppe 24 Kinder, in jedem Jahr kommen fünf neue hinzu und fünf gehen raus. Einigen wir uns darauf: Es waren mehrere hundert Kinder“, sagt die Koldingerin und lacht, während nach vielen Reden und Dankesworten die Zeit für den gemütlichen Teil mit Kaffee und Kuchen gekommen war.

Elternvertreter Markus Wehrmann überreicht Geschenke. Quelle: Stephan Hartung

Gekämpft für mehr Betreuungszeiten

20 Jahre nach der Gründung des Kindergartens kam die Krippe hinzu, die Platz für zehn weitere Kinder bietet. Eine Zeit, in der Schmedi gekämpft hat, wie sich Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder erinnert. „Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Betreuungszeiten verlängert werden.“ Statt wie zur damaligen Zeit von 8 bis 12 Uhr können sich Eltern nun auf eine Betreuungszeit von 7.30 bis 15 Uhr verlassen.

Auf dem Außengelände findet die Abschiedsfeier statt. Quelle: Stephan Hartung

Ob Blumenstrauß, Bilderrahmen oder Zoo-Jahreskarte – Geschenke gab es von allen Beteiligen reichlich für die 64-Jährige. „Ich freue mich jetzt auf viel Freizeit, vor allem mit meinen drei Enkelkindern“, sagt Schmedes, deren Sohn Benjamin der Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück ist. Doch ganz loslassen vom Kindergarten – das kann und will sie ohnehin nicht. „Ich wohne ja fast um die Ecke. Wenn es eine personelle Notlage erfordert, kann man mich immer anrufen.“

Von Stephan Hartung