Wer ganz entspannt einen Blick auf die St.-Georg-Kirche in Pattensen-Jeinsen werfen möchte, kann dies nun in aller Ruhe und im Sitzen tun: Der Bürgerverein Jeinsen hat eine zweite Dreisitzerbank vor der Kirche aufgestellt – mit tatkräftiger Unterstützung von Ernst-Heinrich Kreimeyer (Kirchenvorstand) und Andreas Bock ( Bürgerverein). Der Kirchenvorstand hatte die Finanzierung beim Bürgerverein beantragt und gleich den passenden Platz für die Bank ausgewählt. Vom alten Kirchhof aus haben die Kirchenbesucher und Spaziergänger jetzt einen schönen Blick auf die St.-Georg-Kirche.

Aufstellung kostet 1900 Euro

„Wir freuen uns sehr, dass der Bürgerverein unseren Antrag bewilligt hat, eine weitere Dreisitzerbank für den alten Kirchhof zu finanzieren“, sagt Pastor Christian Hüttmann. Die Gesamtkosten in Höhe von etwa 1900 Euro wurden aus Spenden sowie den Beiträgen der derzeit mehr als 250 Mitglieder des Bürgervereins finanziert, der seit 2009 wetterfeste Bänke im Ort und in der Feldmark für Spaziergänger aufgestellt, die zum Teil mit Müllkörben ausgestattet sind. Insgesamt hat die Organisation dafür bisher etwa 20.000 Euro in die Hand genommen.

Baum wird ersetzt

Eine weitere Ortsverschönerung hat der Bürgerverein an der Ecke Ostlandstraße/Kurze Reihe realisiert – und zwar im zweiten Anlauf. Bereits vor zwei Jahren hatten die Mitglieder den dortigen Spielplatz nach dem Entfernen der Alten Sandkiste mit Rollrasen und einem Baum neu gestaltet. Allerdings sei der Apfeldorn trotz ausreichender Bewässerung nicht richtig angewachsen. Die Mitarbeiter von Tobias Turnaus Pflanzenhof haben den Baum deshalb in der vergangenen Woche gegen einen neuen Apfeldorn ausgetauscht. „Wir hoffen, dass wir diesmal mehr Glück haben, damit sich die Spaziergänger wieder über den neu gestalteten Platz freuen können“, sagt Vereinssprecher Dieter Alm. Damit der Baum künftig regelmäßig mit Wasser versorgt werden kann, hat der Vorsitzende Uwe Presuhn jetzt einen 1000-Liter-Tank am Platz aufgestellt.

Dieter Alm (links) und Tobias Turnau tauschen den Baum am Spielplatz Ostlandstraße/Kurze Reihe in Jeinsen aus. Quelle: privat

Von Daniel Junker