Pattensen-Mitte

Die Stadt soll die Lücke des Fuß- und Radwegs entlang der Hiddestorfer Straße schließen. Dafür hat sich der Ortsrat Pattensen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen.

Peter Soluk ( CDU), der den Antrag gestellt hat, bezieht sich auf den Bereich von der Abzweigung der K226, in Pattensen auch Nordumgehung genannt, bis zur Einmündung der Pariser Allee. Dort ist zurzeit kein durchgängiger Radweg vorhanden. Von Süden kommend endet der Fußweg auf der östlichen Seite der Hiddestorfer Straße an der Einmündung zur Pariser Allee. Auf der westlichen Seite endet der Weg an der Einmündung zur Straße Dammtorfeld. „Fußgänger und Radfahrer, die weiter Richtung Hiddestorf möchten, sind gezwungen, einen weiten Umweg über den Arnumer Feldweg zu nehmen oder auf die Fahrbahn auszuweichen. Dies ist gerade für Kinder eine erhebliche Gefahrenquelle“, argumentiert Soluk.

Fuß- und Radweg an Hiddestorfer Straße

Im Bebauungsplan für das Neubaugebiet Pattensen-Mitte Nord wurde damals extra ein ausreichend breiter Streifen auf der östlichen Seite der Hiddestorfer Straße für einen kombinierten Fuß- und Radwegs vorgesehen. „Ich fordere die Stadt jetzt auf, diesen zu planen und zeitnah umzusetzen“, sagte Soluk.

Zustimmung gab es von SPD-Ratsherr und Ortsratsmitglied Jörg Walkowiak. „Der Antrag spricht mir aus dem Herzen. Der Weg sollte so schnell wie möglich angelegt werden“, sagte er. Alle Ortsratsmitglieder stimmten dem Antrag zu. Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, erläuterte, die Stadtverwaltung werde in den nächsten Tagen mit der Planung des Haushalts für 2021 beginnen. „Wir betrachten die Empfehlung als vorgezogenen Antrag des Ortsrats und werden die entsprechenden Haushaltsmittel für 2021 anmelden“, sagte Müller.

Bei Radtour Gefahrenstellen markiert

Freuen wird das auch die Mitglieder der Bündnisgrünen. Diese hatten schon 2016 bei einer gemeinsamen Radtour gefährliche Stellen in der Ortschaft markiert. Dazu zählte auch der fehlende Radweg an der Hiddestorfer Straße. „Da viele Autos dort meist schneller als Tempo 50 sind, wird das Radfahren zur Mutprobe“, teilten die Bündnisgrünen damals mit.

Von Tobias Lehmann