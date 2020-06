Pattensen-Mitte

Der geplante Bau des Radwegs von der Brücke über die Schille an der Dammstraße bis zur Ernst-Reuter-Schule in Pattensen kommt nicht voran. „Die Stadt hat keine geeignete Ausgleichsfläche für Störche“, teilte Sachgebietsleiter Jörg Hinrichsen in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit.

Eine von der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover beantragte Artenschutzkartierung hatte ergeben, dass das geplante Areal für den Radweg ein bevorzugtes Landesgebiet für Weißstörche ist. Hinrichsen sagte, dass an der Schule ein Bereich sei, der sich generell als Ausgleichsfläche eigne. „Doch dort sind leider die Bäume so hoch, dass Störche dort nicht landen können“, erläuterte er.

Stadt kann als Ausgleich für den Radweg Ökopunkte kaufen

Eine Alternative wäre, dass die Stadt sogenannte Ökopunkte kauft. Dabei wird von einem Gutachter der ökologische Wert der jeweiligen Fläche vor der Überbauung und danach ermittelt. Die Differenz wird dann in Ökopunkte festgelegt, die eine Kommune kauft und so auf eine Ausgleichsfläche verzichten kann.

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, wies darauf hin, dass die Verwaltung dem Rat bereits für den aktuellen Haushalt vorgeschlagen hatte, vorsorglich Ökopunkte zu kaufen. Das fand jedoch keine Zustimmung. Er sagte allerdings auch: „Dass dieses Projekt so kompliziert wird, hätte zu Beginn auch keiner von uns gedacht.“

Grüne beantragten Radweg erstmals schon 2016

Der Radweg war auch Thema im Schulausschuss am Mittwochabend. Dort sagte der Bündnisgrüne Uwe Hammerschmidt, dass er sehr enttäuscht über das langsame Fortschreiten des Prozesses sei. Die Bündnisgrünen hatten den Radweg erstmals 2016 beantragt. „Für mich klingt das jetzt so, als wird das in diesem Jahr wieder nichts“, sagte er. Jörg Walkowiak ( SPD) stimmte ihm zu. „Der Radweg soll eine sichere Strecke für Kinder zur Schule sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Untere Naturschutzbehörde nur den Lebensraum von Tieren sieht und nicht die Sicherheit von Menschenleben“, sagte er.

Georg Thomas ( CDU) schlug vor, dass der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule der Verwaltung das Signal gibt, die nötigen Ökopunkte zu kaufen. Da es kein offiziell angekündigter Tagesordnungspunkt ist, wird darüber noch nicht abgestimmt. „Doch wenn wir fraktionsübergreifend unseren Willen ausdrücken, kann die Verwaltung schon die nötigen Schritte einleiten“, sagte Thomas.

Von Tobias Lehmann