Jeinsen

Es ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören: Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Zum Holze in Pattensen-Jeinsen sind in vollem Gange. Jeden Tag wühlen sich jetzt zwei bis drei große Bagger gleichzeitig durch die bislang als Acker genutzte Fläche.

Der Erschließungsträger, die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) mit Sitz in Hannover, stellt dort insgesamt 22 Bauplätze zur Verfügung. Die Baugrundstücke am Ortsausgang von Jeinsen in Richtung Vardegötzen werden eine Größe zwischen etwa 490 und 930 Quadratmeter haben. Auf den größeren Baugrundstücken wäre laut Bebauungsplan auch der Bau von Doppelhäusern zulässig, erläutert Cord Geweke, der Projektleiter bei der NLG.

Nicht jeder Bewerber erhält Wunschgrundstück

Bei der Erschließung werden die Kanäle, Straßen und Wege angelegt. Geweke schätzt, dass die Arbeiten je nach Wetterlage zwischen acht und zehn Wochen dauern werden.

Die 22 Bauplätze sind inzwischen an die Interessenten vergeben worden. „Die Bewerber können jetzt einen Bauantrag stellen und den Kauf abwicklen“, sagt er. Das Angebot war stark überzeichnet, die Bauwilligen wurden in der Reihenfolge ihrer Anmeldung berücksichtigt. „Allerdings hat nicht jeder sein Wunschgrundstück angeboten bekommen“, berichtet er.

Nach Gewekes Erfahrung wird auch nicht jeder, der Interessen an einem Grundstückserwerb hatte, es auch tatsächlich kaufen. Die einen haben mit der Zeit schon andernorts einen Bauplatz gefunden, die anderen haben Probleme mit der Finanzierung.

Ortsrat befürchtet Probleme für Bauherren

Der Bebauungsplan für „Zum Holze“ war am Mittwoch Thema in der Ortsratssitzung in Jeinsen. Der Ortsrat hatte beantragt, den bereits beschlossenen B-Plan in einem Punkt zu ändern. Dabei sollten die Festlegungen zur zulässigen Höhe der Häuser, die gebaut werden dürfen, geändert werden.

Nach Meinung des Ortsrats ist die Festlegung im derzeit gültigen B-Plan nicht eindeutig. Bei einigen der ausgewiesenen Baugrundstücks sei die Lage besonders kompliziert, weil sie auf dem Hang liegen. Durch eine Änderung der Satzung will der Ortsrat verhindern, dass Bauherren später Probleme bekommen, wenn sie ihr Dachgeschoss ausbauen wollen.

„Die Materie ist kompliziert“, räumte Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ) ein. Er sprach sich aber für eine genauere Formulierung der Vorgaben aus, „damit der Ausbau des Obergeschosses erlaubt ist“.

Siegfried Rüstig (UWG/UWJ) stimmte ihm zu. „Sonst wird es schwierig, dort ein preiswertes Einfamilienhaus zu bauen“, sagte er. „Diese Höhenbegrenzung ist nicht sinnvoll. Für mich ist klar: Die muss raus.“

Stadt warnt vor Änderung des B-Plans

Kleuker wies darauf hin, dass sich die Stadtverwaltung von Pattensen gegen eine nachträgliche Änderung des B-Plans ausgesprochen hat. Die Stadt hatte die Bauaufsicht der Region um eine Stellungnahme gebeten. Von dort kam die Auskunft, dass die Festsetzungen zur Höhe „klar und eindeutig“ seien. „Interpretationsspielräume und Unklarheiten in der Auslegung gibt es nicht“, heißt es vonseiten der Region weiter.

Die Stadt weist außerdem daraufhin, dass die Änderung des B-Plans in diesem Fall von der Stadt bezahlt werden muss. Da nach Auskunft der Bauaufsicht kein Planungsfehler vorliege, könnten die Kosten nicht auf die NLG als Erschließungsträger abgewälzt werden.

Der Ortsrat Jeinsen hat die Änderung des B-Plans trotz dieser Einwände einstimmig beschlossen.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop