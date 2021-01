Pattensen

Einstimmig hat sich der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung in Pattensen für die Entwicklung des Neubaugebiets Birkenweg-Nord in Reden ausgesprochen. Die Abstimmung fand im sogenannten Umlaufverfahren digital und postalisch statt. Das teilt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienst, Axel Müller, mit.

Nordöstlich von Reden sollen acht Einfamilienhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Wohnungen entstehen. Die Fischer Bau GmbH will das Baugebiet gemeinsam mit der Ihssen Immobilien GmbH & Co KG entwickeln. Der Bereich soll verkehrlich in Abstimmung mit der Region Hannover von der Kreisstraße 224 aus erschlossen werden. Zusätzlich wird das Areal von Süden über den Birkenweg erreichbar sein. Die Regiobus-Linie 365 stellt die Verbindung nach Pattensen sowie zur KGS Hemmingen her. Die Haltestelle liegt rund 200 Meter entfernt von den geplanten Neubauten.

Zustimmung für Wohnanlage für Senioren in Pattensen-Mitte

Mit acht Jastimmen und einer Enthaltung hat sich der Ausschuss zudem für die geplante betreute Wohnanlage für Senioren am Steintoranger in Pattensen-Mitte ausgesprochen. In einem weiteren Schritt ist dort anschließend der Bau von Miet- und Eigentumswohnungen geplant.

Zustimmung gab es auch für die notwendige Änderung des Bebauungsplans zur Errichtung der neuen Kindertagesstätte in Schulenburg. Das Gebäude soll auf dem Gelände der alten Grundschule errichtet werden. Dafür sprachen sich sieben Mitglieder des Ausschusses aus. Zwei enthielten sich.

Von Tobias Lehmann