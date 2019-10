Jeinsen

Gute Nachrichten zum Neubaugebiet „Zum Holze“ in Pattensen-Jeinsen. Die Erschließungsarbeiten wurden noch einmal ausgeschrieben und das Interesse der Baufirmen ist deutlich größer als bei der ersten Ausschreibung. Diese Submission endet am 29. Oktober. Nach Auskunft der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) haben schon zehn Bieter die Unterlagen angefordert.

In dem Baugebiet Zum Holze am Ortsausgang Richtung Vardegötzen will die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) mit Sitz in Hannover 22 Baugrundstücke für ausweisen. Das Interesse von Bauwilligen war von Anfang an groß, immer wieder melden sich potenzielle Bauherren bei der NLG, der Stadt Pattensen und Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker.

Erste Ausschreibung schlug fehl

Nach der ersten Ausschreibung der Erschließung, wozu das Anlegen von Straßen, Wegen, Plätzen und Verlegen von Leitungen gehört, hatte kein einziger Interessent die Unterlagen angefordert. Mit den Arbeiten sollte laut Ausschreibung am 4. September dieses Jahres begonnen werden.

Die NLG musste umplanen, hat aber auch Verständnis für diese Entwicklung: „Das war vermutlich aufgrund des Termindrucks“, sagt Diplomingenieurin Petra Oelfke, Baulandentwicklerin bei der NLG. „Wir wollten gern dieses Jahr mit der Erschließung noch fertig werden.“

Das Unternehmen konnte aber nicht früher ausschreiben, weil erst die vorgeschriebenen naturschutzrechtlichen und archäologischen Untersuchungen abgeschlossen sein mussten. Zunächst musste ausgeschlossen werden, dass auf der Ackerfläche Baue des streng geschützten Feldhamsters zu finden sind oder weitere archäologische Funde im Boden schlummern.

Als sich niemand auf die schließlich erfolgte Ausschreibung meldete, habe die NLG sogar noch einige Firmen angerufen, berichtet Oelfke, aber alle waren zu beschäftigt mit anderen Projekten.

Bei der neuen Ausschreibung wurde nun Januar 2020 als Baubeginn angegeben. Das ist offenbar ein Zeitraum, mit dem interessierte Bauherren besser planen können.

Wieder illegal Schilder aufgestellt

Auch andere Firmen haben ganz offensichtlich Interesse an dem Projekt: Inzwischen stehen an der Zufahrt zu der etwa 1,8 Hektar großen Fläche, auf der die Häuser errichtet werden sollen, wieder drei bunte Werbeschilder von Bauträgern. Diese wurden, wie auch ähnliche Schilder zuvor, illegal aufgestellt, sagt Oelfke auf Anfrage. „Auch diese Schilder werden entfernt.“

Die Grundstücke werden „bauträgerfrei“ verkauft. Jeder Grundstückskäufer kann seinen Bauträger frei wählen. Das die NLG eine Tochtergesellschaft des Landes ist, werden solche Absprachen oder Verträge mit einzelnen Firmen grundsätzlich nicht getroffen.

