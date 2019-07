Schulenburg

Um einen umgestürzten Baum – so die Einsatzmeldung - von der Straße unterhalb des Marienbergs zu räumen, wurde in der Nacht zu Dienstag die Ortsfeuerwehr Schulenburg alarmiert. Neun Einsatzkräfte in zwei Fahrzeugen rückten gegen 23 Uhr aus. Als die Freiwillige Feuerwehr an der Kreisstraße 505 südlich des Marienbergs angekommen war, hatte die ebenfalls alarmierte Polizei, die mit zwei Beamten in einem Streifenwagen schon vor Ort war, die Äste bereits von der Straße geräumt.

Wie Pattensens Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger mitteilte, leuchteten die Feuerwehrleute den Schadensbereich aus und fuhren die Kreisstraßen 210 und 505 mehrfach ab, um weitere Gefahren für den Straßenverkehr auszuschließen. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Von Kim Gallop