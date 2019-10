Pattensen-Mitte

Der Bau der Bike-and-Ride-Anlage in Pattensen-Mitte soll am Montag beginnen: Wie Regionssprecher Klaus Abelmann bestätigt, werde dann die Baustelle eingerichtet. Die Region hatte zuletzt noch auf die Genehmigung der Stadt Pattensen gewartet. „Die Genehmigung liegt jetzt vor“, sagte Abelmann.

Fahrradgarage ist Pilotprojekt

An der Göttinger Straße in Höhe der Schöneberger Straße werden dann Abstellplätze für Fahrräder eingerichtet, die teilweise abschließbar sind. Es ist ein öffentlich gefördertes Pilotprojekt, das zunächst nur in Pattensen und in Langenhagen umgesetzt wird.

Die Tiefbauarbeiten auf der Fläche, die als Parkplatz für Einzelhandel genutzt wird, sind bereits abgeschlossen. Der Bereich entlang der Göttinger Straße, wo der Fahrradkäfig künftig stehen wird, ist abgesperrt. Die Bushaltestelle wurde schon vor einigen Tagen versetzt, die Ersatzhaltestelle liegt wenige Meter entfernt in Richtung des Autohauses Sustrate.

Viel Kritik bei den Ratsmitgliedern

Um die Bike-and-Ride-Anlage, die die Region finanziert, hatte es in der Pattenser Politik sehr kontroverse Diskussionen gegeben. Dass am geplanten Standort in der Innenstadt bei den Bushaltestellen mehr Abstellplätze für Fahrräder gebraucht werden, war unstrittig. Dennoch wurde der Antrag der Regionim Ortsrat Pattensen und im Bauausschuss kritisiert und schließlich mit Mehrheit abgelehnt.

CDU warnte vor „ Angsträumen “

Dabei gab es bei der CDU einerseits Bedenken, dass sich Radfahrer und Autofahrer auf der großen Parkfläche und den Zu- und Abfahrten gefährlich in die Quere kommen könnten. Außerdem wurde kritisiert, dass der Baukörper der Fahrradgarage zu massiv sei. Dadurch würde besonders nachts und in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird, ein Ort geschaffen, der von außen schlecht einsehbar ist. Vertreter der CDU sprachen von „ Angsträumen“. Außerdem gab es Befürchtungen, dass durch das Geschenk der Region hohe Folgekosten für die Stadt entstehen würden.

SPD und Grüne im Rat waren hingegen für das Projekt. Beide Fraktionen begrüßten den Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, wenn mehr Menschen mit Rad und Bus fahren. Die SPD hob insbesondere die Vorteile für die Bewohner des benachbarten Baugebiets Pattensen-Mitte-Nord hervor.

Stadt und Region stimmen Planungen ab

Es wurden mehrere Begehungen vor Ort gemacht, um das Bauvorhaben zwischen Stadt und Region abzustimmen und Lösungen für die Sicherheitsbedenken zu finden. Im März beschloss der Rat der Stadt das Projekt schließlich mit knapper Mehrheit in geheimer Abstimmung.

Auch darüber, ob die Region die Anregungen aufgegriffen hat, die bei den Begehungen geäußert wurden, gab es zuletzt unterschiedliche Aussagen von Ratsmitgliedern. Jörg Hinrichsen, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadt, beteuert auf Nachfrage, die Region habe noch vieles am ersten Entwurf nachgebessert.

Nach Kritik: Garage bekommt bruchsichere Scheiben

So werde der gut 80 Meter lange Baukörper nun nicht massiv gestaltet, sondern durchlässig. „Das sind Holzlatten, zwischen denen man hindurchgucken kann, und bruchsichere Scheiben“, sagte Hinrichsen, der die Planungen auf Seiten der Stadt betreut.

Stellplätze sind zum Teil abschließbar

Es wird einen Bereich geben, wo Räder einfach abgestellt werden können, und einen Bereich mit abschließbaren doppelstöckigen Fahrradständern. Ein elektronisches System sichert diese Abstellflächen: Die Radfahrer nutzen dann einen Transponder, um die Tür zu öffnen. „Dieses System installiert und verwaltet die Region“, sagte der Ingenieur. Der Stadt bleiben als Folgekosten lediglich die Beleuchtung der Anlage und die Reinigung des Standorts.

