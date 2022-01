Pattensen-Mitte

Aufgrund der Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße Neuer Weg in Pattensen-Mitte kommt es zum Schulbeginn zu einer Änderung der Zufahrt zur Ernst-Reuter-Schule und zur Calenberger Schule. Ab Montag, 10. Januar, ist diese nur noch über die Bahnstraße möglich, teilt die Verwaltung mit.

Die Straße Neuer Weg ist ab diesem Tag zwischen Göttinger Straße und Platz Saint Aubin für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr voraussichtlich bis Ende März oder Anfang April gesperrt. Die Haltestelle Neuer Weg in Fahrtrichtung Hüpede und Schulenburg wird in diesem Zeitraum nicht angefahren. Eine Ersatzhaltestelle ist an der Bahnstraße eingerichtet, so die Stadt.

Von Mark Bode